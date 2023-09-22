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Galatasaraylı Tete, Devler Ligi’nde haftanın 11’inde

Spor
  • 22.09.2023 06:00
  • Giriş: 22.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 22.09.2023 08:09
Galatasaraylı Tete, Devler Ligi’nde haftanın 11’inde
Fotoğraf: Depo Photos

Spor Servisi

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor: Kaleci: Ivan Provedel (Lazio) Defans:Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg) Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United) Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg).

Galatasaraylı Tetenin golü, haftanın en iyisine aday
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