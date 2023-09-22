Galatasaraylı Tete, Devler Ligi’nde haftanın 11’inde

Spor Servisi

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor: Kaleci: Ivan Provedel (Lazio) Defans:Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg) Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United) Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg).