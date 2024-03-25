Galler'de pratisyen hekimler 4 günlük greve gitti

Galler'de pratisyen hekimler, ücret artışına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 4 gün sürecek, bugüne kadarki en uzun​​​​​​​ grevlerine başladı.

Galler'de pratisyen hekimler 4 gün sürecek greve gitti.

Galler'de bu yıl üçüncü kez greve giden yaklaşık 3 bin doktor, 2008'den bu yana maaşlarının neredeyse üçte bir oranında kesintiye uğradığını ve Galler hükümetinin enflasyonun altında yüzde 5'lik maaş artışı teklifinin Birleşik Krallık'taki en kötü teklif olduğunu savunuyor.

Hükümet ise pratisyen hekimlerin reddettiği yüzde 5'ten daha fazla zammı finanse edemeyeceğini öne sürüyor.

Doktorlar, ücretlerde adil ve makul artışın yanı sıra çalışma koşullarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

BİNLERCE HASTA RANDEVUSU VE AMELİYAT İPTAL EDİLEBİLİR

Ülkedeki sağlık yetkilileri, endüstriyel eylemin hizmetler üzerinde yol açacağı önemli etki konusunda uyarıda bulundu.

Pratisyen hekimlerin 4 gün sürecek grevi nedeniyle binlerce hasta randevusunun ve ameliyatın iptal edilebileceği öngörülüyor. Grev süresince, acil bakım hizmeti verilmeye devam edilecek.

Doktorların eylemi cuma günü sona erecek. ​​​​​​​