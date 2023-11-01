Gar projesi halk için yapılmıyor

Söğütlüçeşme Gar projesine karşı açılan davanın duruşması dün görüldü. TCDD vekilleri, restoranların Kadıköylüler için yapılmadığını itiraf etti.

İktidarın ulaşım projesi olarak sunduğu ancak daha sonra 108 dükkanlı ticaret merkezi olduğu anlaşılan, inşaatını Akfen Holding’e bağlı Fıratcan İnşaat’ın üstlendiği Söğütlüçeşme Gar projesine karşı açılan davanın duruşması dün görüldü. Davacı kurumlar arasında yer alan TCDD’nin vekili duruşmada itirazları haklı çıkarır nitelikte bir soru sordu: “Kadıköylülerin gidemeyeceği lüks restoranlar sizi niye rahatsız ediyor?”

RAPOR TARTIŞMALI

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Söğütlüçeşme’de yapılan AVM projesinde Bakanlığın ‘çevresel etki Değerlendirmesi gerekli değildir’ kararının ardından açtığı davanın duruşması dün İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görüldü. uruşma öncesinde adliye önünde yapılan basın açıklamasında,"Söğütlüçeşme’de AVM istemiyoruz", "Söğütlüçeşme İstasyon, Haydarpaşa gardır", "Sermaye defol Kadıköy halkındır" ve "Yasadışı inşaat durdurulsun" sloganları atıldı.

Çevre düzenlemesi adı altında bölgenin ranta açıldığını belirten davanın avukatlarından Mert Doğan, “Keza proje kapsamında konu ulaşım olsa bile dinleteceğimiz uzmanların mütalaaları bu konuda da ciddi problemleri ortaya koymaktadır. Bu nedenle hazır bulunan uzmanların dinlenmesini istiyoruz. Dinleteceğimiz uzmanlarımızın mütalaaları bilirkişi raporunda da tartışma konusu edilmiştir’’ dedi.

İNCELEME TALEBİ

Avukat Nida Baltalı duruşmada, jeoloji, çevre planlaması, şehir planlaması incelemesinin yapılmadığını hatırlattı ve önceki davanın incelenmesindeki eksikliklerin tamamlanması gerektiğini söyledi ve ek rapor ile teknik inceleme talebinde bulundu.

Avukat Nilda Baltalı AVM yapılmasında kamu yararı olmadığını söyleyince TCDD avukatı yanıt olarak “AVM yapılmayacak, orda yapılacak lüks restorana zaten en fazla 50 kişi gidecek sizi niye rahatsız ediyor, Kadıköy halkının çoğunluğu oraya gitmeyecek ki’’ dedi.

Davanın sonucu önümüzdeki günlerde taraflara tebliğ edilecek.