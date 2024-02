Gates işçileri 8 Mart’ta grevde

İzmir’deki Gates fabrikası işçileri 8 Mart’ta greve çıkmaya hazırlanıyor. Birleşik Metal-İş ve işveren arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamayınca grev kararı alan işçiler, haklarını istedi.

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, İzmir’deki Gates fabrikasında 8 Mart’ta greve çıkmaya hazırlanıyor. Gates işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev uygulaması kararı henüz başlamadan işçiler, fabrika içinde eylemlerini sürdürüyor.

Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, görüşmelerde işçiler ve işveren arasında özellikle ücret, erzak yardımı ve sosyal ödenek gibi konularında anlaşma sağlanamadığının altını çizdi. Aktürk, işçilerin kararlı olduğunu belirtti.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Gates İşyeri Temsilcisi Salih Yüksel, alım gücünün günden güne gerilediği mevcut koşullarda alın terlerinin karşılığını almak için bu yola çıktıklarını ifade ederken mevcut ücretin işçilerin günlük hayatında pek çok probleme yol açtığını ifade etti. Haksızlığa uğradıklarını söylenen Yüksel, bu haksızlık karşısında anayasal haklarını sonuna dek kullanacaklarını ve talepleri karşılanmadan görüşme masasından kalkmayacaklarını belirtti. “Grev kaç gün sürerse sürsün, taleplerimizi tam anlamıyla karşılamayan hiçbir teklifin altına imza atmayacağız” diyen Yüksel, kararlı olduklarının altını çizdi.

“Fabrikamızdaki makineler Doruk Otomasyon Sistemi’ne ait. Bu sistemde çalışan bir işçinin her bir parçayı 10 saniye içerisinde makineye yerleştirmesi gerekiyor. 10 saniyeyi geçtiği durumda sistem uyarı veriyor” diyen Yüksel, bu sistemin işçileri soluk soluğa geçen çalışma saatlerine mahkûm ettiğini söyledi. Bu sistemin yalnız Gates fabrikasında değil, bölgedeki birkaç üretim yerinde daha kullanıldığını ifade etti. Yüksel, aynı zamanda çeşitli sosyal haklarının yıllar içerisinde nasıl kırpıldığını da anlattı: “Bu bölgede 2010’da açılan birkaç fabrika daha var. Biz burada yıllardır çalışıyoruz. Dört beş yıl öncesine kadar her yıl araba çekilişlerimiz olurdu, dört ikramiye alırdık. Yıllar içerisinde bu tür sosyal haklarımız elimizden alınmaya başladı. İlk önce her yıl yapılan araba çekilişimiz iptal edildi, ardından ikramiyelerimiz saat başı ücretlerimize sayılmaya başlandı. Geçtiğimiz aralıkta iki ikramiyemiz böyle elimizden alındı.”

ÜCRET 22 BİN, KİRA 12 BİN

Yüksel, yapılan zamların da oldukça yetersiz kaldığını ve günden güne eridiğini söyledi. “Eskiden asgari ücretten biraz daha fazla alırdık. Bu sene asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapıldı, fakat bizim ücretlerimizin asgari ücretten fazla olduğu gerekçe gösterilerek bize yapılacak zam oranı yüzde 7 olarak belirlendi. Haliyle asgari ücretin altında kaldık”

Ücretlerdeki bu düşüşün eğitimden beslenmeye, tatilden barınmaya hayatlarını her alanda etkilediğini ifade eden Yüksel, mevcut ücretlerin hayatlarını nasıl etkilediğine bir iş arkadaşından örnek verdi: “Operatör olarak çalışan bir arkadaşım var, 3 ikramiyeyle birlikte toplam 22 bin lira ücret alıyor. Yalnızca evinin kirası ise 12 bin lira. Aileden tek bir kişinin çalıştığı senaryoda geçinmek, geçinebilmek zaten çok zor.”