Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Gaye Su Akyol'dan 2 parçalık single çalışması: "Love Buzz / Böyle Olur Mu"

Kültür Sanat
  • 25.08.2023 12:06
  • Giriş: 25.08.2023 12:06
  • Güncelleme: 25.08.2023 12:15
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Gaye Su Akyol'dan 2 parçalık single çalışması: "Love Buzz / Böyle Olur Mu"

Müzisyen Gaye Su Akyol, Seattle menşeili plak şirketi Sub Pop’tan çıkan ve prodüktörlüğünü üstlendiği 2 parçalık single çalışması ile dinleyicilerle buluştu.

Akyol, Nirvana’nın 34 yıl önce Sub Pop’tan yayımladığı, Shocking Blue’ya ait olan Love Buzz şarkısını, orijinalinden tam 54 yıl sonra seslendirdi.

Plağın öteki yüzünde yer alan 'Böyle Olur Mu?' ise bir halk türküsü.

2 parçalık single'ın prodüktörlüğü GSA’ya ait.

BirGün'e Abone Ol