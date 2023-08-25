Gaye Su Akyol'dan 2 parçalık single çalışması: "Love Buzz / Böyle Olur Mu"
Kaynak: Haber Merkezi
Müzisyen Gaye Su Akyol, Seattle menşeili plak şirketi Sub Pop’tan çıkan ve prodüktörlüğünü üstlendiği 2 parçalık single çalışması ile dinleyicilerle buluştu.
Akyol, Nirvana’nın 34 yıl önce Sub Pop’tan yayımladığı, Shocking Blue’ya ait olan Love Buzz şarkısını, orijinalinden tam 54 yıl sonra seslendirdi.
Plağın öteki yüzünde yer alan 'Böyle Olur Mu?' ise bir halk türküsü.
2 parçalık single'ın prodüktörlüğü GSA’ya ait.