Gayrimenkul ve araç satışında yeni dönem başladı: Uymayana 100 bin liraya kadar ceza

Ticaret Bakanlığı’nın ilan sitelerine ilişkin düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, artık ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısını ya da yetkisini gösteren belge istenecek. Yetki ya da doğrulama belgesi olmayanlar için her ilanda 10 ile 100 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

İlan sitelerinde fahiş fiyatlar yazarak piyasayı yükseltmeye çalışanlara ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme bugün itibarıyla devreye girdi.

Hürriyet'in haberine göre, ilan sitelerinde ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısı ya da yetkisini gösteren belge istenecek.



Yapılan düzenlemeyle e-Devlet ve Web Tapu uygulaması üzerinden ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde ilanlar web siteleri tarafından yayınlanmayacak. Aynı şekilde araç alım-satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorguları yapılacak.

100 BİN LİRA CEZA



Yetki ya da doğrulama belgesi olmayanlar için her ilanda 10 ile 100 bin lira arasında ceza kesilebilecek.



Bu yöntemle sahte, fiyatları şişirilmiş, art niyetli fazla ilan girip fiyat manipülasyonu yapanların önüne geçilmiş olacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğü getirileceğini belirterek, "Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir" demişti.