Gayrimenkul zengini Turgut Altınok’un adı Keçiören’den siliniyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve seçimleri kaybeden Turgut Altınok’un ismi tabelalardan silinmeye başlandı.

31 Mart yerel seçimleri ile birlikte belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçen Keçiören’de Turgut Altınok’un ismi tabelalardan silinmeye başlandı.

Sosyal medya platformu X’te yer alan “Büyükşehir Çalışıyor” isimli hesap, Ali Alper Demir Parkı’nın tabelasında yer alan Turgut Altınok isminin silinme görüntülerini paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim sürecinde sahip olduğu gayrimenkul sayısı ile sıkça gündeme gelmişti.

CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok'un ismini ilçedeki tabelalardan kaldırmaya başladı.pic.twitter.com/361jkAd0Z0 — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) April 2, 2024

Altınok, 1994-2009 yılları arasında farklı partilerden seçilerek (MHP, Fazilet Partisi ve AKP) Keçiören Belediye Başkanlığı yapmış, 2019 yılındaki yerel seçimlerde de AKP'den belediye başkanı seçilmişti.

2024 yılında yapılan seçimlerde CHP'nin adayı Mesut Özarslan yüzde 47.96'lık oy oranı ile Keçiören'de belediye başkanı seçilmişti.