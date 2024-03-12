Gazeteci Abdurrahman Gök üçüncü kez hakim karşısına çıktı: Yurtdışı yasağı kaldırılmadı

Gazeteci Abdurrahman Gök'ün yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, yurtdışı yasağının devamına karar veren mahkeme, davayı 11 Haziran'a erteledi.

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök’ün 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandığı dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nden görüldü.

Artı Gerçek'ten Rojhat Abi'nin haberine göre; Gök'ün hazır bulunduğu duruşmayı, Medya Ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) Emine Özhasar,Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHİV) Diyarbakır temsilcisi Murat Aba ve gazeteciler izledi.

Abdurrahman Gök, yurtdışı yasağının kaldırılması ve beraatini istedi.

Avukat Resul Temur da gazeteci Gök'ün mesleki anlamda zor durumda bırakıldığını belirterek yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

YURT DIŞI YASAĞI KADIRILMADI

Yurt dışı yasağının devamına karar veren mahkeme, gizli tanık ifadelerine karşı Gök ve avukatlarına süre verdi.

Bir sonraki duruşma 11 Haziran'da görülecek.

Haberleri nedeniyle yargılanan Abdurrahman Gök, dava kapsamında 225 gün tutuklu kalmış ve 5 Aralık 2023'te tahliye edilmişti.