Gazeteci Abdurrahman Gök yarın hakim karşısına çıkacak

Tutuklu bulunan MA editörlerinden Abdurrahman Gök, hakim karşısına çıkacak. Basın meslek örgütleri, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılanan Gök için duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Basın meslek örgütleri Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da ortak açıklama yaparak tutuklu gazetecilere özgürlük istedi, bu ayki davalara katılım çağrısı yaptı.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunan DFG Eş Başkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu ile MA editörleri Sedat Yılmaz ve Abdurrahman Gök’ün yargılandığı davaların duruşmaları başlıyor.

Evrensel'in aktardığına göre, MA Editörü Abdurrahman Gök’ün duruşması, 5 Aralık’ta Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde; Müftüoğlu’nun ilk duruşması 7 Aralık’ta Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde; Yılmaz’ın ilk duruşması ise 14 Aralık’ta Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MGK) ve DİSK Basın-İş; tutuklu gazeteciler Abdurrahman Gök, Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz’a özgürlük isteyerek, duruşmalarına katılım çağrısı yaptı.

"İYİ GAZETECİLER CEZALANDIRILIYOR"

DFG, MGK ve DİSK Basın İş, gazetecilerin davalarına dair Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da ortak açıklama yaptı. Açıklamalara Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve çok sayıda gazeteci de katıldı.

Ankara'da Sincan Cezaevi Kampüsü önünde yapılan açıklamada, gazetecilerin fotoğrafları ile Kürtçe, İngilizce ve Türkçe “Özgür basın susturulamaz, gazetecilere özgürlük” yazılı pankart taşındı.

Ankara’da ortak açıklama metnini okuyan DİSK Basın-İş Ankara Temsilcisi Turgut Dedeoğlu, “Basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerin durumu maalesef kangrenleşen bir sorun olarak önümüzde durmaya devam ediyor” dedi.

“Dünyada iyi gazetecilik yapanlar ödüllendirilir, herkes tarafından takdir görürler, el üstünde tutulurlar” diyen Dedeoğlu, “Ama maalesef Türkiye’de iyi gazetecilik yaptığınız zaman mekanınız hapishane oluyor. Bu yetmiyor, engelleniyorsunuz, sansürleniyorsunuz, darbediliyorsunuz, hakkınızda soruşturmalar/davalar açılıyor, cezalandırılıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

DURUŞMALARA ÇAĞRI

Açıklamanın devamında “Basına yönelik bu baskıların son bulmasını istiyoruz. Halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler olarak, bu kötü gidişatı kabul etmiyoruz. Gazetecilerin tutuklanmasını, basın ve medya organlarının baskı altına alınmasını, sansürlenmesini, susturulmasını reddediyoruz. Gazetecilere özgürlük talep ediyoruz. Herkesi her üç arkadaşımızın duruşmalarının görüleceği Diyarbakır Adliyesine bekliyoruz” çağrısı yer aldı.