Gazeteci Ayça Söylemez hâkim karşısına çıkacak

Haber Merkezi

Gazeteci Ayça Söylemez hakkında Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek'i konu edindiği BirGün'deki yazısı nedeniyle açılan dava yarın görülecek. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek olan duruşmada Söylemez “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Gürlek’n şikâyeti üzerine açılan davada Söylemez’in BirGün’de 18 Şubat 2020’de yayımlanan “Yetenekli hâkim bey” başlıklı yazısı gerekçe gösterilmişti. Savcı mütalaasında Gürlek’in mağdur olduğunu savunarak Söylemez’in cezalandırılmasını istemişti. Söylemez ise iddianamede öne sürülen 'ifşa' suçlamasını “Yazılarımın hepsi ifade özgürlüğü kapsamında. Zaten aleni olmayan bir bilginin kamuya ifşası da söz konusu değil” diyerek reddetmişti.