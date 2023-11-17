Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi

3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin ardından "denetimli serbestlik kararı" verildi. Pehlivan, denetimli serbestlik kararından birkaç sonra tahliye edildi. Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle beşinci kez tutuklanan ve İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi. Pehlivan, karraın ardından serbest bırakıldı.

Kararı, Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabı "X" üzerinde duyurdu.

Ersöz, paylaşımında, "İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. B" ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Barış Pehlivan’ın kısa süre içinde Cezaevinden tahliyesi gerçekleşecek. #BarışınHakkı https://t.co/kSfQvWg1zy — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 17, 2023

Pehlivan, denetimli serbestlik kararından birkaç saat sonra tahliye edildi.

"GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Tahliyesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pehlivan, şunları söyledi:

"Hiç olmaması gereken süreç yaşadım 3 aydır. Maalesef bu iktidar, yargı sistemi beni 3 aylığına cezaevine soktu. Hakettiğim denetimli serbestlik hakkını bana çok gördüler. Bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik. En sonunda bir davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta kum tanesi kadar kalıyor. Türkiye'de gazetecilere olan baskıları çözmüyor. Benimki sadece küçük simge.Umarım böyle süreçleri daha az yaşadığımız Türkiye'ye kavuşuruz. Dün nasıl gazetecilik yaptıysam yine aynı gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim."

YARGILANDIĞI DAVA DÜŞMÜŞTÜ

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Cumhuriyet’teki ‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti nedeniyle dava açılmıştı

Dava kapsamında Maltepe Açık Cezaevi’ne konulan Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.