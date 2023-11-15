Gazeteci Barış Pehlivan, yarın hakim karşısına çıkıyor
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Gazeteci Pehlivan da açık cezaevinden aldığı yasal izniyle duruşmaya katılacak.
HAKİM ŞİKAYETİNİ ÇEKMİŞTİ
Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan'ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı. Geçtiğimiz gün Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirmişti.
Aydıner’in şikâyetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali de yükselmiş oldu.