Gazeteci Barış Terkoğlu: Süleyman Soylu’ya gol atan karar

'Güvenlik soruşturması'nı geçemediği için İBB'de işe alınmayan Ş.B. isimli yurttaş, açtığı davayı kazandı. Konuyu köşesine taşıyan Gazeteci Barış Terkoğlu, "Dava aslında Süleyman Soylu davası. 'İBB’deki teröristler' meselesi için emsal bir karar alınmış" diye yazdı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan 505 kişi hakkında “terörle iltisak” suçlamasını kaleme aldığı yazısında, bir yurttaşın açtığı davayı aktardı.

Terkoğlu bugün yayımlanan "Soylu’ya gol atan karar" başlıklı yazısında, İBB’de işe girmek için başvuruda bulunan bir kişinin “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının” olumsuz sonuçlanmasının ardından itiraz davası açtığını ve hakkındaki “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın düşmesi nedeniyle mahkemenin İBB’nin “işe giremezsin” kararını iptal ettiğini anlattı.

Terkoğlu, “Dava aslında Süleyman Soylu davası. Yerel seçime aylar kala, mahkeme, Soylu usulü devlet yönetme sistemine adeta ders vermiş. Seçim meydanlarının hikâyesi değişir mi bilmem ama aylarca tartıştığımız ‘İBB’deki teröristler’ meselesi için emsal bir karar alınmış” ifadelerini kullandı.

Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Ş.B. isimli vatandaş İBB iştiraki olan İsper AŞ’ye iş başvurusunda bulunmuş. Hani “Su saatlerini teröristler okuyacak” deniyordu ya, öyle değil. Sosyal tesislerdeki garsonluk ilanına başvurmuş.

Her şey de iyi gitmiş. 1 Kasım 2022’de girdiği mülakatı da geçmiş. 29 Kasım’da kendisinden istenen evrakları da teslim etmiş. İş sözleşmesi imzalanmış. Hekim muayenesine bile girip, sağlam raporu almış. Kendisine 24 Aralık’ta işe başlayacağı söylenmiş. İşsizlikten kurtuldum diye seviniyormuş.

Derken...

İçişleri Bakanlığı kaynaklı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” olumsuz sonuçlanmış. Soylu ile daha önce yaşananlar nedeniyle yoğurdu üfleyerek yiyen İBB bürokratları, 9 Aralık 2022’de Ş.B’ye, “Güvenlikten geçemedin” diyerek işe alınmadığını bildirmiş.

Herkes arkasını dönüp gider ya...

Ş.B. öyle yapmamış. Hakkını aramaya karar vermiş. Bunun için mahkemeye gitmiş. “İşe giriyordum ama güvenlik soruşturmam olumsuz çıktı, işe alınmamam açıkça hukuka aykırı” iddiasında bulunmuş. Mahkemeye, “Herhangi bir terör örgütü ile ilişkim ve ilgim yoktur, bu anlamda aldığım hiçbir ceza da bulunmamaktadır” demiş.

‘İŞE AL’ DEDİ

Sonuçta...

İstanbul 11. İdare Mahkemesi Ş.B’nin dosyasını incelemiş. Gerçekten de “arşiv araştırması”nda bir kayıt çıkmış. Ş.B., 20 Kasım 2005’te İstanbul’da gerçekleşen bir olay nedeniyle “terör örgütü propagandası” ile suçlanarak yargı önüne çıkarılmış. O dönem yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “kovuşturmanın ertelenmesi” kararı vermiş. Üç yıl içinde yeni bir dava açılmadığı için hakkındaki terör davası da düşmüş. Kısacası Ş.B’nin geçmişinde bir terör yargılaması varmış ama herhangi bir ceza almamış. Dosyası da kapanmış.

Sonuç olarak idare mahkemesi şu karara varmış: “Davacının arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek bir durumun olmadığı değerlendirildiğinden dava konusu istihdam edilmeme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Güvenlik soruşturması nedir, arşiv araştırması nedir tane tane anlatan mahkeme, “İşe giremezsin” kararını iptal etmiş. İBB’ye de özetle “Ş.B’yi işe al” demiş. 12 Ocak’ta da kararını İBB’ye tebliğ etmiş. Usule göre, İBB en geç 30 gün içinde mahkeme kararını yerine getirmek zorunda. Elbette itiraz edip süreci uzatabilir de."

Terkoğlu, “Hukukun zorluğu, haklı olanı güçlü olana karşı savunmaktan geliyor. Belki gücünün kaynağı da budur” dedi.