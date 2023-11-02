Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Medyaya yönelik baskılar sürüyor. Gazeteci Cengiz Erdinç de "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Ayvalık'taki evinden gözaltına alındı. Erdinç'in gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına neden olan MİT raporuna ilişkin tweetleri ve açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığını tahmin ediliyor.

Güncel 02.11.2023 16:20 Giriş: 02.11.2023 16:20

Güncelleme: 02.11.2023 17:43 Kaynak: Haber Merkezi

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Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan evinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Erdinç’in cep telefonu ve bilgisayarına el konuldu. AA'nın aktardığına göre "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor. Erdinç’in avukatıyla görüşmesine izin verilmezken, Artı Gerçek’e konuşan Avukat Ergül, Erdinç’in Tolga Şardan’ın tutuklanmasına neden olan MİT raporuna ilişkin tweetleri ve açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığını tahmin ediyor. Medyaya yönelik baskılar son günlerde hız kazandı. Dün T24 yazarı Tolga Şardan da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de aynı gerekçeyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gazetecilik meslek örgütleri: Tolga Şardan derhal serbest bırakılmalıdır