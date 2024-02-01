Gazeteci Çiğdem Toker hakkında 'ihbar' üzerine soruşturma başlatıldı

Gazeteci Çiğdem Toker, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Çiğdem Toker hakkında 28 Mayıs'ta FOX TV'deki seçim programında yaptığı bir yorumla ilgili gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toker, avukatıyla birlikte Kavaklıdere Karakolu'na gittiğini söyledi.

Çiğdem Toker, soruşturma gerekçesini "Fox tv'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur sonuçlarının açıklandığı 28 Mayıs akşamı, canlı yayımlanan seçim programındaki yorumum üzerine yapılmış bir ihbar" sözleriyle aktardı.

Toker, "Sözcü yazarı Çiğdem Toker Sandıktan sonuca karşı muhalefet seçmenini sokaklara davet ediyor" şeklinde X'te yapılan bir yorumun ihbar edildiğini belirtti.

1 Kasım 2022'den beri Sözcü'de çalışmadığını hatırlatan Çiğdem Toker, hakkındaki suçlamaya ilişkin ise şunları söyledi:

"O programda Cumhurbaşkanlığı seçimi temel alınarak Türkiye'deki seçimler ve demokrasi hakkında konular tartışıldı. Anayasa tarafından güvence altına alınmış hakların kullanılmasının, suç işlemeye tahrik olarak çarpıtılarak şikayete konu edilmesi, cezalandırılmam için yeterli olamaz."