Gazeteci Evrim Kepenek’e deprem paylaşımı nedeniyle dava

Şubat ayındaki deprem felaketinin ardından jandarmanın Pazarcık’a gönderilen yardımlara el koymasıyla ilgili paylaşım yapan bianet editörü Evrim Kepenek’e 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bianet editörü Evrim Kepenek hakkında iddianame hazırladı.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Aksoy, Kepenek’i sansür yasasıyla birlikte Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen 217/A maddesi uyarınca ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla’ yani dezenformasyonla suçladı.

bianet’teki habere göre dava gerekçesi Kepenek’in 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından jandarmanın Kahramanmaraş Pazarcık’a gönderilen yardımlara el koymasıyla ilgili paylaşım yapması.

İddianameyi hazırlayan savcı, “Maraş Pazarcık'ta yardım çadırlarına jandarma el koymuş, ‘tüm yardımlar AFAD üzerinden yapılacak’ denmiş. Güncelleme: Alandaki birçok yardım çadırına el konuluyormuş” diye yazan ve olayla ilgili video paylaşan Kepenek’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davanın ilk duruşması Eylül 2024’te görülecek.