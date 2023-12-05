Gazeteci Ferit Demir: Maçoğlu Dersim'den aday olmayacak, Batı'da bir ilçeden olabilir

Gazeteci Ferit Demir, 2014'te Ovacık'ta 2019'da ise Dersim'de belediye başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bu kez Dersim'den değil Batı'daki bir ilçeden aday gösterileceğini yazdı.

Gazeteci Ferit Demir, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) adayı olarak TKP'den Dersim Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 4 ay sonra yapılacak seçimlerde Batı'daki bir ilden ilçe başkanı olarak aday gösterileceğini yazdı.

"Maçoğlu Dersim’de kesinlikle aday olmayacak" yazan gazeteci Demir, SMF'nin bu seçimlerde Dersim'den aday çıkarmayacağını, Ovacık ve Hozat için güçlü iki aday ile yola çıkacağını ifade etti.

Demir, Maçoğlu'nun aday olacağı ilçe için ise şunları belirtti:

"Fatih Mehmet Maçoğlu batı illerinde bir ilçede aday olacak. Aday olacağı ilçeyi biliyorum. Maçoğlu şu an bir görüşme trafiği içinde bir iki ilçe üzerinde yoğunlaşmış durumda. Birkaç güne aday olacağı ilçe netleşir. Şu an ilçeyi açıklarsam doğru olmaz. Yakın zamanda Maçoğlu nerede aday olacak buradan okuyacaksınız."

Ferit Demir, Dersim için ise CHP'de çok sayıda aday adayı olduğunu, HEDEP'te ise henüz bir aday isminin öne çıkmadığını ancak partinin iddialı bir isimle seçimlere girmeyi planladığını söyledi.

Mart 2019'da yapılan yerel seçimde Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday gösteren TKP yüzde 32,7, HDP yüzde 28,2, CHP yüzde 20,5, AKP ise yüzde 14 oy almıştı.