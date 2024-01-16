Gazeteci Filiz Gazi’nin öykü kitabı ‘Yer Çekiminden Çok Şey Kaybettik’ çıktı

Gazeteci Filiz Gazi'nin ilk kitabı 'Yer Çekiminden Çok Şey Kaybettik', çarşamba gününden itibaren raflarda yerini alacak.

Gazeteci Filiz Gazi'nin ilk kitabı 'Yer Çekiminden Çok Şey Kaybettik', Tekin Yayınevi’nden çıktı. Kitap, çarşamba gününden itibaren raflarda yerini alacak.

Gazi, kitabıyla ilgili hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gazetecilikle birlikte sürdürmek istediğim edebiyata ilk adım. Biri asfalt yolda yürümek diğeri sanki yemyeşil çimenlerde yürürken hayal etmek gibi. Hikayelerimdeki karakterlerle bir süre vakit geçirdim. Şimdi sizin tanışmanız hatta belki kendinizi okur gibi okumanız ya da tanıdık gelmesi dileğiyle..."