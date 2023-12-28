Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, tebligat almak için gittiği karakolda gözaltına alındı. Karabay'ın avukatı ise Karabay ile görüştürülemediğini ve bilgi alınmadığını söyledi.

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay gözaltına alındı.

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan gazeteci Furkan Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürüldü.

Karabay’ın gözaltına alınma nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Karabay'ın avukatı Enes H. Ermaner ise sosyal medya platformu X üzerinden şunları söyledi:

"Müvekkilimiz Furkan Karabay gözaltına alındığını emniyetten polis memurlarının araması sonucu öğrendik. Şu an 1.5 saattir Vatan emniyetteyiz ve keyfi bir uygulama sonucu Furkan ile halen görüştürülmüyoruz ve bilgi alamıyoruz. Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler avukatlarıyla görüştürülmüyor. Umarım bu uygulamanın altından kötü muamele çıkmaz."

Müvekkilimiz @FurkannKarabay’ın gözaltına alındığını emniyetten polis memurlarının araması sonucu öğrendik.



Şu an 1.5 saattir Vatan emniyetteyiz ve keyfi bir uygulama sonucu Furkan ile halen görüştürülmüyoruz ve bilgi alamıyoruz.



Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler… https://t.co/LlU56G3GAU — Enes H. Ermaner (@ehermaner) December 28, 2023

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karabay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunmasıyla evinden gözaltına alınmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay adli kontrolle serbest bırakılmıştı.