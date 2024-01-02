Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluk durumuna itiraz!

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'ın tutukluluk durumu hakkında avukatları İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede gazetecilere açılmış ve beraat ile sonuçlanmış birçok emsal dava dosyaları da hatırlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluk durumuna itiraz edildi.

Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’ın avukatları tutukluluğa itiraz etti.

İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliğine verilen itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28/12/2023 tarihinde başlatılan 2023/285272 Sor. Numaralı dosya kapsamında Müvekkil, 28/12/2023 tarihinde gözaltına alınmış ve 29/12/2023 tarihinde de savcılığın talebi doğrultusunda haksız ve hukuka aykırı olarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup, itirazımızın incelenmesi sonucu Müvekkilimizin serbest bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir."

EMSAL DOSYALAR HATIRLATILDI

Dilekçede, Karabay’ın üzerine atılı suçun üst sınırının 3 yıl olduğu belirtilirken, “Müvekkilin üzerine atılı suçtan en yüksek had olan 3 yıl hapis cezası alması halinde dahi müvekkilin bu suçtan 1 gün dahi yatarı olmayacaktır” denildi.

Karabay’ın tutukluluğuna hem usul hem de esas yönünden itirazların bulunduğu dilekçede, gazetecilere açılmış ve beraat ile sonuçlanmış birçok emsal dava dosyaları da hatırlatıldı.

Habere konu olan ilgili duruşma tutanağının tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından ulaşılabileceğinin vurgulandığı dilekçede şunlar kaydedildi:

“Tüm bu açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, Müvekkil duruşma esnasında çekilen videonun kamuoyunda yankı yapması nedeniyle tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından ulaşılabilecek bir duruşma tutanağına erişmiş ve bu duruşma tutanağındaki iddiaları AİHM ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda belirli bir ölçüde abartma ve hatta kışkırtma ekleyerek yapabilecekken hiçbir öznel yorum eklemeksizin haberleştirmiş ve okuyucularına sunmuştur. Bu haberin bu içerik ile basın ve ifade özgürlüğü sınırları dışında kaldığını, hatta TMK 6/1 kapsamında terörle mücadelede görev almış kişileri terör örgütlerine hedef gösterdiğini iddia etmek ancak akıl tutulması olarak izah edilebilecektir."