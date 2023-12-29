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Gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanmasına tepkiler yükseldi

Gazeteci Furkan Karabay’ın gizlilik kararı olmayan bir mahkeme dosyasını haberleştirdiği için tutuklanmasına meslektaşlarından, siyasetçilerden ve basın meslek örgütlerinden tepkiler yükseldi.

Medya
  • 29.12.2023 16:29
  • Giriş: 29.12.2023 16:29
  • Güncelleme: 29.12.2023 16:34
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanmasına tepkiler yükseldi
Fotoğraf: X

Gazeteci Furkan Karabay, dün karakola tebligat alması için çağırıldıktan sonra gözaltına alınıp, bugün de sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

Sorgusunda tutanağa nasıl ulaştığı sorulan Karabay, basın kanuna göre kaynağını açıklamak zorunda olmadığını vurgularken; “Söz konusu duruşma tutanağına herkes ulaşabilir” dedi.

Karabay’ın tutuklanmasına da tepkiler yükseldi. RSF’den Erol Önderoğlu, “Bakan, ‘gazetecilik faaliyetlerinden tutuklu kimse yok’ demişti. Furkan Karabay’ın tutukluluğu, bu hazin ve sorumsuz söylemle taban tabana çelişen Türkiye gazeteciliğinin çıplak gerçekliğidir” derken bu yıl 44 gazetecinin en az 1 yılını hapiste geçirdiğini de hatırlattı.

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı!

Gelen bazı tepkiler şöyle:

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