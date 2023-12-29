Gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanmasına tepkiler yükseldi

Gazeteci Furkan Karabay’ın gizlilik kararı olmayan bir mahkeme dosyasını haberleştirdiği için tutuklanmasına meslektaşlarından, siyasetçilerden ve basın meslek örgütlerinden tepkiler yükseldi.

Gazeteci Furkan Karabay, dün karakola tebligat alması için çağırıldıktan sonra gözaltına alınıp, bugün de sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

Sorgusunda tutanağa nasıl ulaştığı sorulan Karabay, basın kanuna göre kaynağını açıklamak zorunda olmadığını vurgularken; “Söz konusu duruşma tutanağına herkes ulaşabilir” dedi.

Karabay’ın tutuklanmasına da tepkiler yükseldi. RSF’den Erol Önderoğlu, “Bakan, ‘gazetecilik faaliyetlerinden tutuklu kimse yok’ demişti. Furkan Karabay’ın tutukluluğu, bu hazin ve sorumsuz söylemle taban tabana çelişen Türkiye gazeteciliğinin çıplak gerçekliğidir” derken bu yıl 44 gazetecinin en az 1 yılını hapiste geçirdiğini de hatırlattı.

Gelen bazı tepkiler şöyle:

Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay, kamuya açık bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için tutuklandı.



Karabay’ın bıraktığı yerden işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hakikatin üstünü örtemeyeceksiniz.



Buradayız! Alışmıyoruz! Çünkü gazetecilik suç değildir! pic.twitter.com/AWk5Dn3FHX — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) December 29, 2023

RSF’den Erol Önderoğlu: “Bakan, ‘gazetecilik faaliyetlerinden tutuklu kimse yok’ demişti. Furkan Karabay’ın tutukluluğu, bu hazin ve sorumsuz söylemle taban tabana çelişen Türkiye gazeteciliğinin çıplak gerçekliğidir. Yazık! Bu yıl 44 gazeteci en az 1 gününü hapiste geçirdi. pic.twitter.com/4SEwEhEEj8 — RSF Türkçe (@RSF_tr) December 29, 2023

Adaletin katlinde bugün!

Gazeteci Furkan Karabay, Çağlayan Adliyesi’nde savcıların isminin karıştığı rüşvet iddialarına ilişkin gizli olmayan, açık bir duruşma tutanağını haber yaptığı gerekçesiyle dakikalar önce tutuklandı. pic.twitter.com/u71jZRX3O3 — Erkan BAŞ (@erkbas) December 29, 2023

Merhaba Türkiye!

Gazeteci Furkan Karabay, gizli olmayan / açık / aleni bir duruşma tutanağını haber yaptı diye tutuklamaya sevk edildi.

Eğer Furkan bu nedenle tutuklanacaksa, tüm adliyelerdeki basın odasını kapatın, orayı başka bir şeye dönüştürün lütfen @yilmaztunc — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 29, 2023

Gazeteci Furkan Karabay tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Haberde hakkında iddialar yer alanlar gazeteciyi tutuklamak istiyor. Yargıyı babalarının malı gibi kullanıyorlar. — Timur Soykan (@timursoykan) December 29, 2023

Yargıda herkesin gördüğü ve ulaştığı bir tutanağı haberleştirdi diye, önceki haberleriyle birilerinin rahatını bozan çok çalışkan bir meslektaşımız Furkan Karabay tutuklandı. Gazetecilik için dokunan yanar dönemi devam ediyor. Yanındayız Furkan! https://t.co/mlTuau4zGW — Altan Sancar (@altansancarr) December 29, 2023