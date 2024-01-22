Gazeteci Furkan Karabay’ın yeni kitabı ‘GURBAN’ raflarda yerini aldı

Davanın tutanağını haberleştirdiği için tutuklanarak Silivri’ye gönderilen ve 8 Ocak’ta tahliye edilen gazeteci Furkan Karabay’ın “GURBAN Kızıl Ordu’dan Silivri’ye” isimli kitabı Tekin Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Her çıkışın bir inişi, her yükselişin bir düşüşü vardır deyişini en sert yaşayan zenginlerdendir Mübariz Mansimov. Sovyet döneminde Kızıl Ordu’da subay olmaktan sayılı zenginler arasına girmeye, oradan da Türkiye ekonomi-politiğinin sonucu olarak hapse düşmeye hayretengiz bir hayat hikayesi var Mansimov’un.

Sovyetler birliği dağıldıktan sonra iş dünyasında hızla yükselmesi onu Erdoğan ailesiyle ortak etti. Tutsaklığa giden yol da böyle başladı. Yüz milyonlarca dolarlık Yalıkavak Marina’da lüks yatların ortasında yaşanan güç savaşı Mansimov’u Türkiye’deki yeraltı dünyasına dair tartışmaların göbeğine oturttu. Bütün bu zenginlik ve ortaklıkların ardından önüne kimse çıkamaz derken devletin içinde kavga onu da Silivri’ye gönderdi.

Silivri’de devrimci örgütlerin yaptığı bir eyleme girişti, açlık grevine başladı. Ama sessizliğe mahkûm olmaktan kurtulamadı.

Furkan Karabay’ın yılmaz, gözüpek gazeteciliğiyle araştırdığı, derlediği, yazdığı Gurban kitabında büyük bir sermayenin kuruluşunu ve yükselişini, mafyanın iç yüzünü ve etkisini, devletle ilişkisini, ve devletin içindeki çıkar kavgalarını Mansimov’un hikâyesiyle birlikte okuyacak, sorularınıza cevaplar bulacaksınız.

ARKA KAPAK YAZISI

SSCB dönemi Kızıl Ordu’da bir subaydı. Birliğin çözülüşüyle iş dünyasındaki hızlı yükselişi başladı. Artık sahibi olduğu gemi filoları sadece Karadeniz’de değil, mavinin olduğu her yerdeydi.

Birçok sektörde faaliyeti vardı. Erdoğan ailesiyle de ortak oldu. Yüz milyonlarca dolarlık Yalıkavak Marina’da lüks yatların ortasında yaşanan bir güç savaşı onu Türkiye’deki yeraltı dünyasına dair tartışmaların göbeğine oturttu. Eski Sovyet subayı, yeni iş insanı; Mehmet Ağar, Sedat Peker derken ülkenin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

“Önüne kimse engel çıkaramaz” derken devlet içindeki kavga, onun yolunu da Silivri’ye düşürdü.

Bu kitapta, büyük bir sermayenin kuruluşunu ve yükselişini, ortaklıklarını, mafyanın etkinliklerini, devletin içindeki çıkar kavgalarının nerelere ulaşabileceğini okuyacaksınız.

•İlham Aliyev, Mehmet Ağar ve Mübariz Mansimov’u “bir araya” getiren isim kim?

•Uyuşturucu ticareti, kumarhaneler ve Topal cinayetinin Aliyev’le ilgisi ne?

•Trump-Erdoğan-Mansimov ağı ve gizli anlaşmalar...

•Mansimov, Ağar ve Koç’un Pensilvanya ziyareti: Fethullah Gülen’in yanında nasıl kavga çıktı?

•Kirli pazarlıkların merkezi Yalıkavak Marina’da neler yaşandı?

•Erdoğan ailesi denizcilik sektöründe Mansimov ile nasıl bir araya geldi?

•Sedat Peker, Mansimov-Ağar kavgasının neresinde?

•Erdoğan’ın “istihbaratçı” kardeşi ve Ağar’ın “MİT’çi” arkadaşları kim?

•Baronlar, bakanlar, savcılar, rüşvetler ve bir düğün: SBK ve Ağar bu işin neresinde?

•IŞİD petrolünü Erdoğanlar ve Mansimov mu taşıdı?

•Susurluk’tan Bodrum’a, Aliyev’den Ağar’a uyuşturucu ticareti nasıl gerçekleşti?

•Hapisteyken suikast girişimi: Rusya’dan Türkiye’ye cinayetler zinciri...

• Mehmet Ağar ile SOCAR “Hâkim ve savcılara rüşvet verdi” iddiası...