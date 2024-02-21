Gazeteci Hayko Bağdat'a 10 yıl 6 ay hapis istemi

Savcı, gazeteci Hayko Bağdat'ın "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla toplam 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı Gazeteci Hayko Bağdat’ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yurtdışında yaşayan Hayko Bağdat katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Hayko Bağdat’ın 2017, 2014, 2018 yıllarındaki yazı ve sosyal medya paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiğini, 15 Kasım 2019 tarihinde fotomontaj fotoğrafla paylaşım yaparak "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğini savunarak, toplam 2 yıl 7 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, Bağdat'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Bağdat hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Bağdat’ın avukatı Emine Özhasar ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 10 Temmuz 2024 tarihine erteledi.