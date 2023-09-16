Gazeteci İlknur Bilir havalimanında gözaltına alındı

Gazeteci İlknur Bilir, deprem dönemi yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren Bilir, daha sonra serbest bırakıldı.

Almanya’da çalışan gazeteci İlknur Bilir, yurtdışından Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını, savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

X’ten yaptığı ilk açıklamada Bilir, “Ülkeye girişte pasaportum alındı biraz önce, İstanbul havaalanı karakolundayım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum” dedi.

Bilir, daha sonraki gönderisinde, hakkında deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma açıldığını ifade etti.

Savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldığını belirten Bilir, gözaltındayken kendisini arayanlara teşekkür etti.