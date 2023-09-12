Gazeteci İsmail Saymaz’dan Meral Akşener’e iki soru

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara ve İstanbul’dan da aday çıkaracaklarını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e iki soru yöneltti. Saymaz, "26 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadarki 10 günde ne değişti de İstanbul ve Ankara için bıraktığı açık kapıyı kapattı?" diye sordu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara ve İstanbul’dan da aday çıkaracaklarını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Akşener’in 26 Ağustos'ta Afyon'da 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını söylerken, “Bazı yerlerde bazı anlaşmalar olabilir. Onları konuşmuş değiliz” dediği sözleri ile İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun 29 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracakları şeklindeki açıklamasını düzelterek “Aday isimleri üzerinde anlaşmalar olabilir” dediğini hatırlatan Saymaz, “26 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadarki 10 günde ne değişti de İstanbul ve Ankara için bıraktığı açık kapıyı kapattı?” diye sordu.

Saymaz bugün yayımlanan "Meral Akşener’e iki soru" başlıklı yazısının devamında şunları kaydetti:

"İyi Partili yetkililer “Teşkilatlarımız ve parti yöneticilerimizden gelen görüş ve talepler genel başkanı yeni bir durumla karşı karşıya bıraktı” diyor.



Eğer böyleyse, Akşener'in 26 Ağustos'a kadar partisinin görüş ve taleplerinden bihaber olduğu sonucuna varıyoruz.



Akşener, bu gelgitin gerekçesini açıklamalı.

"NEYİ TEST ETMEK İSTİYORSUNUZ?"



Akşener'e bir sorum daha var.



Altılı Masa'yı devirmeyi göze alarak, Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği; ardından masaya dönme gerekçesi olarak cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarına “Evet” dediği Yavaş ve İmamoğlu'nu belediye başkanı adaylığında neden desteklemiyor?

İyi Partililer Akşener'in ‘İki başkanımız da bizim için hizmetleri dolayısıyla hala kıymetliler’ dediğini aktarıyor. Anlaşılır gibi değil. İmamoğlu ve Yavaş, sizler için hala kıymetli ise neden karşılarına aday çıkarıyorsunuz, sayın Akşener? Neyi test etmek istiyorsunuz?

Belediyelerden yandaş vakıflara bağlanmış olup İmamoğlu ve Yavaş döneminde kesilen hortumların tekrar takılıp takılmayacağını mı? İki büyükşehir belediyesinin AK Parti'nin insan ve kaynak havuzuna çevrilip çevrilmeyeceğini mi? İBB ve ABB'nin kapısındaki 2TC’ ibarelerinin indirilip indirilmeyeceğini mi? Neyi?”