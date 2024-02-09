Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
DİSK Basın İş, gazeteci Kibriye Evren'in sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındığını duyurdu. Evren'in Kocaeli TEM Şubesi'ne götürüldüğü ifade edilirken 24 saatlik avukat kısıtı kararı verildiği belirtildi.
Gazeteci Kibriye Evren, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (DİSK) Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), sosyal medya hesabından Evren'in gözaltına alınmaısna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Evren'in sabah saatlerinde evine baskın düzenlendiği belirtildi.
Gözaltına alınan Evren'in Kocaeli TEM Şube’ye götürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Meslektaşımız hakkında 24 saatlik avukat kısıtı kararı verildiği öğrenildi" denildi.
Üyemiz Kibriye Evren sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınarak Kocaeli TEM Şube’ye götürüldü.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) February 9, 2024
Meslektaşımız hakkında 24 saatlik avukat kısıtı kararı verildiği öğrenildi.
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