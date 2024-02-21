Gazeteci Mehmet Canbolat, Langen'de toprağa verildi

Almanya’daki Türkçe medyanın önde gelen isimlerinden, duayen gazeteci Mehmet Canbolat, yaşadığı Langen kentinde hüzünlü bir veda töreniyle toprağa verildi.

BirGün Langen

Hessen Türk Toplumu'nun sesi, bilgi kaynağı, gazeteci Mehmet Canbolat'ın yıllarca düzenlediği görkemli, coşkulu, soluksuz izlenilen halk oyunları festivali gibi büyük kültürel, sosyal, sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Yeni Belediye Salonu (Neue Stadthalle Langen), bu kez O'nun son, hüzünlü bir vedasına sahne oldu.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizini atlatamayan, gazeteci Mehmet Canbolat, yaklaşık bin kişinin katıldığı büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Canbolat, Türkiye'de Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde başladığı gazeteciliğe Almanya'da 1982 yılından itibaren Güneş, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde yöneticilik TRT ve WDR (Köln Radyosu) radyolarında muhabirlik yapmış; 1993 yılında kurucusu olduğu yerel ‘Hessen Toplum’u günümeze kadar yönetmişti. Hessen Toplum, 30 yıl boyunca Türkçe konuşan topluluğun bilgi kaynağı ve sesi olmuştu. Canbolat son dönemde haber ve kültür ağırlıklı ‘Toplum24 TV’ televizyon kanalı ile ‘www.toplum24.de’ adlı site ile internet gazetesine ağırlık vermeye başlamıştı.

Langen Yeni Belediye Salonu'nda gerçekleşen hüzünlü veda törenine Langen Belediye Başkanı Dr. Jan Werner, Başkonsolos Erdem Tunçer, eski SPD Federal Milletvekili Uta Zapf (SPD), eski Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill, Offenbach Bölge Yabancılar Meclisi Başkanı Hüsamettin Eryılmaz, Langen Yabancılar Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tharwat Kades, Türk Alman Dostluk Derneği Başkanı Rüstem Özdemir, Tarsus eski Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz video mesajı ile Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Başkonsolos Tunçer tarafından okunan mesajıyla Mehmet Canbolat'ın demokrat kişiliğine, tükenmez enerjisine, iki toplum, iki ülke ve Tarsus ile Langen arasında köprü kurma çalışmalarına övgüyle vurgu yaptılar. Mehmet Canbolat'ın adı faşist parti "NPD'nin kalesi" olarak anılan Langen'e Tarsus ile kardeşlik projesiyle yeni soluk getirdiği, yeni projelerle de kentin sosyal, kültürel, sanatsal yaşamını zenginleştirdiği ve yeri doldurulmayacak bir boşluk bıraktığı kaydedildi.

SON NEFESİNE KADAR TOPLUM İÇİN ÇALIŞTI

Veda tören piyanist Utku Asan’ın piyano sunumuyla başladı. Törende Mehmet Canbolat'ın çalışmaları, kendi hikayesini, düşüncelerini anlattığı video söyleşileri gösterildi. Yakın dostlarından Neu Isenburg Belediye ve Offenbach Bölge Meclisi üyelerinden Serpil Sarıkaya’nın sunuculuğunu yaptığı törende okunan Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in mesajında, Mehmet Canbolat'ın Türk toplumunun önemli bir sesiydi. Kurucusu olduğu Hessen Toplum'a verdiği büyük emek hep anımsanacak. Canbolat sosyal, külterel ve sanatsal etkinleriyle Türk kültürünün tanıtılmasına büyük katkıda bulundu. Son nefesine kadar Türk Alman dostluğuna bağlı olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.

LANGEN DAHA TOLERANSLI OLDU

Langen Belediye Başkanı Prog. Dr. Jan Werner, büyük bir şok içinde olduklarını, uzun bir süre Mehmet Canbolat'ın ölüm haberine inanmak istemdiklerini kaydetti. Mehmet Canbolat ile birlikte kentin daha gelişmesi için sosyal, kültürel, sanatsal yaşamı birlikte yönlendirme çalışmalarına değinen Prof. Dr. Werner, Tarsus - Langen kardeş kent anlaşmasıyla birlikte karşılıklı delegasyonlar, öğrenci değişimi, yardım kampanyaları yapıldığını, Tarsus Kapısı'nın kentte ziyaret alan objelerin başında geldiğini söyledi. "Langen onunla daha toleranslı, dünyaya daha açık, bir kent olduğunu belirten Prof. Dr. Werner, Hessen Toplum gazetesinde eyalet başbakanları, Avrupa Parlamentosu üyelerinin konuk yazar olduğuna dikkat çekti.

ÇALIŞKAN, AZİMLİ, VİCDANLI VE VATANSEVER BİR İNSAN

Mehmet Canbolat'ı "Yorulmaz bir idealist, köprüler kurmak isteyen çalışkan, azimli, vicdanlı ve vatansever" olarak niteleyen Başkonsolos Erdem Tunçer de vefat haberine inanmak istemediklerini söyledi. Son nefesinde yine toplum yararına bir faaliyet gerçekleştirdiğini kaydeden Tunçer, büyük bir enerji ile yaptığı gazetecilik çalışmalarına bizzat şahit olduğunu belirterek, "Mehmet Canbolat Hessen Türk toplumunun sesi oldu. Bugün ne kadar çok ondan bahsetsek bahsedelim mutlaka bir eksik nokta bırakırız. Hep kıymetli çalışmaları ve gülümseyen yüzüyle hatırlanacak. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

KOCAMAZ: YERİ DOLDURULAMAZ İNSAN

Eski Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da video mesajında "Herkese hoşgörüyle yaklaşırdı. Herkese sahip çıkmaya gayret ederdi. Enerjisi, 24 saat aydınlatmak, insanları mutlu edebilmek için çalışmaları, hatıraları bizler var oldukça hep yaşayacak. Böyle bir arkadaşı, birlikte yol yürümekten, Tarsus'a hizmet etmekten çok memnunum. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Gençlerin onun memleket sevdasını örnek almaları için motive edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ KATILIMA ÖNEM VERİYORDU

Hessen Yabancılar Meclisi Başkan Yardımcısı Hüsamettin Eryılmaz, "Mehmet Canbolat'ın göçmenlerin eşit hak mücadelesi bağlamında politikaya aktif katılımlarını istediğini, Alman vatandaşı olanları siyasi partilere girmelerini teşvik ettiğini, Alman vatandaşı olmayanlardan da Yabancılar Meclislerini güçlendirmelerini talep ettiğini anlattı. Birlikte yaptıkları aşırı sağ ve ırkçıların diliyle ilgili toplantı, Hanau terör saldırısı anma toplantısı gibi etkinliklere değinen Eryılmaz, "Onun toplum yararına çalışan çok özel bir kişilik, güvenilir bir muhatap olması bizi etkiledi. Langen Yabancılar Meclisi'ni güçlendirmek için başkanlığını dahi üstlenmişti. Çok önemli bir değeri kaybettik. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Langen Dostluk Derneği'nden Rüstem Özdemir de birlikte çalıştıkları Canbolat'ı "Tutkulu, angajman dolu, yaratıcı ruh" niteledi ve onun çalışma azmi ve tutkusunun yanındakileri mutlaka etkilediğini, her daim yeni bir soruna el atacak konumunda olduğunu söyledi.

Eski Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill de demokrasiyi yaşatan, örnek, iyi insan, iyi dost olarak tanımladığı Mehmet Canbolat için Albert Schweizer'in "Bir insan dünyaya iyi bir şey bırakırsa, bu kaybolmaz" ifadesini kullandı.

Eski Federal Milletvekili Ute Zapf, son günlerde kaydedilen savaş, saldırı, nefret, katliam, ırkçılık, Müslüman düşmanlığı, antisemitizm gibi gelişmelerin toplumlar ve ülkeler arasında dostluk köprüleri kurmak isteyen Mehmet Canbolat'ı derinden üzdüğünü söyledi. Zapf, nefretin, ırkçılığın, insan düşmanlığının "bir yaşam ışığı" Canbolat'ın dünyasında yeri olmadığını dile getirdi.

HALK DANSLARI GRUPLARININ GÖNLÜNDE YERİ BÜYÜK

Mehmet Canbolat, Avrupa ülkelerinde yerleşik Türk halk dansları topluluklarına ciddi bir yarışma zemini sunmak ve onun eşsiz kültür zenginliğini tanıtmak, yurtdışında sağlıklı gelişimine katkı vermek amacıyla çeyrek asırdır düzenlediği “Toplum – Halk Dansları Şöleni / TÜRK HALK DANSLARI YARIŞMASI” gençlerin gönlünü fethetmişti. Veda törenine Stuttgart'tan katılan halk oyunları eğitmenleri Aykut ve Yeşim Dalkılıç, "Enerji dolu, kararlı, sabırlı, kendini topluma adamış bir insanın kaybı bizi derinden üzdü. Vefat haberine inanamadık. Bütün halk oyunları camiasının başı sağolsun. Bu yarışmalarla ekipler kendini dinamik tutuyordu. Bu yarışmalara katılmak oyuncularımız için iyi bir hedefti. Bu motivasyonun yerini dolduracak başka bir organizasyon da yok. Acımız da kaybımız da büyük" dediler.