Gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti

Gazeteci Nuh Köklü’nün Kadıköy’de camına kartopu attığı gerekçesiyle bir esnaf tarafından öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Nuh Köklü’yü ise basın tarihine nefret cinayeti olarak geçen bir olayda kaybettik” ifadelerini kullandı

HABER MERKEZİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu gazeteci Nuh Köklü’nün ölümünün dokuzuncu yılında bir anma mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında ağır sorunlar yaşanan ülkemizde ne yazık ki, bugüne kadar öldürülmüş 67 gazeteci bulunuyor. Meslektaşımız Nuh Köklü’yü ise basın tarihine nefret cinayeti olarak geçen bir olayda kaybettik. Kadıköy'de kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürüldü” denildi.

“Nuh Köklü sendikal örgütlenme için mücadele etmiş iyi bir gazeteciydi. Yaşamı boyunca sadece gazetecilik için uğraş verdi” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Öldürülen Gazeteciler’ listesine 65'inci gazeteci olarak Nuh Köklü’nün adı eklendi. Fotoğrafı ise 7 Ağustos 2015 tarihinde TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne, düzenlenen bir törenle asıldı. Bir kartopu cinayetiyle kaybettiğimiz meslektaşımız Nuh Köklü’yü ölümünün dokuzuncu yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Nuh Köklü’nün öldürülmesinin bir nefret cinayeti olduğunu hatırlatıyor, tüm siyasetçilerin barış ve kardeşliği bozacak nefret söylemlerinden uzak durmasının önemini vurguluyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önünde engellerin olmadığı bir ülkede can güvenliğiyle gazetecilik yapabilmek için tüm partilere demokrasiyi geliştirecek adımlar atılması için çağrı yapmayı sürdürüyoruz.”

NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi’nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü’yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara’da doğdu İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti.

Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı.