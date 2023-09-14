Gazeteci Onur Öncü, ‘sansür’ yasası kapsamında ifade verdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun oy sayımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle hakkında, “sansür yasası” olarak bilinen düzenleme kapsamında soruşturma açılan ArtıTV sunucusu Onur Öncü emniyette ifade verdi.

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