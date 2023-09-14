Gazeteci Onur Öncü, ‘sansür’ yasası kapsamında ifade verdi
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun oy sayımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle hakkında, “sansür yasası” olarak bilinen düzenleme kapsamında soruşturma açılan ArtıTV sunucusu Onur Öncü emniyette ifade verdi.
Gazeteci Onur Öncü, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun oy sayımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle polise ifade verdi.
Savunmanlığını MLSA’nın üstlendiği Öncü hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 2017/a maddesinde düzenlenen, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısıyla Küçükçekmece Başsavcılığı aracılığıyla ifadeye çağrıldı. Öncü’nün ifadesi, savcılık talimatı doğrultusunda polis tarafından alındı.
MLSA avukatlarından Fatih Aydın ile birlikte Avcılar Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’nde bulunan Güvenlik Büro Amirliği’nde ifade veren Öncü, hakkındaki iddiaları reddetti.
Avukat Aydın ise soruşturmanın polisin ‘Sanal Devriye’ uygulamasıyla başlatıldığını söyleyerek, polise sanal ortamdaki sosyal medya hesaplarının takibi yetkisi veren düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 19 Şubat 2020 tarihli kararıyla iptal edildiğini belirtti.
Aydın, gazeteci Öncü’nün Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü haklarını kullandığını da sözlerine ekledi. Avukat Aydın, bu sebeplerle Öncü hakkında kovuşturmaya yer olmadığını belirtti.
Öncü, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasına ilişkin, 16 Mart 2023 tarihinde, Twitter (şimdiki X Platform) hesabından yaptığı paylaşımda ‘Hakkâri, Diyarbakır ve Urfa’da çeşitli sandıklarda Yeşil Sol Parti’ye verilen oyların MHP’ye yazıldığı’ yönündeki iddiayı paylaşmıştı.