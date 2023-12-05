Gazeteci Saymaz: Açılmamış havalimanlarına müdür atadılar

Gazeteci İsmail Saymaz DHMİ'deki kadrolaşmayı kaleme aldığı yazısında, açılmamış havalimanlarına müdür atandığını aktardı. Saymaz, "Torpilli yandaşlar ilkin müdür yardımcısı yapılıyor. Ardından alt göreve getirilerek, normalde sınav ve yeterlilikle gelinebilecek şeflik, baş mühendislik ve şube müdürlüklerine atanıyorlar" diye yazdı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ndeki (DHMİ) kadrolaşmayı kaleme aldığı yazılarının ardından bugün de açılmamış havalimanlarına müdür atandığını yazdı.

“DHMİ adını kayırmacılık tarihine altın harflerle yazdıracak bir yöntem daha icat etti. Torpilli yandaşları henüz açılmamış havalimanlarına müdür olarak gönderiyorlar” diyen Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

“Malum, bir süredir DHMİ’deki kadrolaşmayı yazıyorum.

Genel Müdür Hüseyin Keskin, yandaşlarını terfi ettirmek için Personel Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği’ndeki boşluğu istismar ediyor.

Yönetmeliğe göre havalimanı müdür ve müdür yardımcılıkları için yükselme sınavı gerekmiyor.

Torpilli yandaşlar ilkin müdür yardımcısı yapılıyor. Ardından alt göreve getirilerek, normalde sınav ve yeterlilikle gelinebilecek şeflik, baş mühendislik ve şube müdürlüklerine atanıyorlar.

Bu görev için sınavın yanı sıra dört yıllık üniversiteden mezun olma, başkontrolör ve AIM şefi olarak iki yıl çalışma şartı gerekiyor."

Yazısında açılmamış havalimanlarına atanan müdürleri sıralayan Saymaz, şöyle devam etti:

"Örnek mi? Şef Hakan Çöl, 2020’de Isparta - Burdur Havalimanı’na müdür olarak atandı.

Bir gün sonra İşletme Şube Müdürü yapıldı. BTS’nin atamayı iptal ettirdi. DHMİ eski görevine iade etmesi gereken Çöl’ü 30 Kasım günü açılmamış Yozgat Havalimanı Müdürü olarak atandı. Ancak bu havalimanı açılmadığı için DHMİ’deki görevine devam ediyor.

Aynı gün… Hasan Hakan Karakuş da açılmamış olan Gümüşhane - Bayburt Havalimanı Müdürü yapıldı. Karakuş, şefken Trabzon Havalimanı’nda başmüdür yardımcısı olarak atanmıştı. Birkaç gün sonra şube müdürü yapılmıştı. Mahkeme atamayı iptal edince Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na müdür oldu. Atama yazısı bile kayırmacılığın itirafı sayılır.

Yazı şöyle: ‘Karakuş’un şube müdürü olarak atanmasının iptaline karar verilmiştir. Çanakkale Havalimanı Müdürü kadrosuna atanması gerekmekte ise de kadro dolu olduğundan Gümüşhane - Bayburt Havalimanı Müdürlüğü emrinde boş bulunan havalimanı müdür kadrosuna atanması uygun görülmüş olup inşaat süreci devam eden havalimanının tamamlanmasına kadar Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde görev yapacaktır.’”