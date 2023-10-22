Gazeteci Sedat Bozkurt'un iddiası: AKP ile HEDEP arasında dolaylı bir diyalog söz konusu

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP ile HEDEP'in dolaylı yollardan görüştüğünü iddia ederek, "AKP’nin yerel seçim destek modellerine HEDEP’liler; siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan’a tecritin kaldırılması gibi somut taleplerle karşılık veriyorlar" dedi.

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP ile HEDEP arasında resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiği olduğunu yazdı.

Bozkurt, kisadalga.net'teki yazısında, "Bugünlerde anayasa meselesine çok yoğunlaşmış bir Erdoğan görüyoruz. 2028 yılında tekrar aday olup kazanmanın peşinde. Bunun teknik zorlukları da var. İlk hedefi kazasız belasız yerel seçimleri atlatmak" ifadelerini kullandı.

HEDEP'İN YANITI

"AKP ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor. Bu doğru" diyen Bozkurt, şunları ifade etti:

"Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçiler görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de parti yönetimlerini haberdar ediyorlar. Dost sohbeti şeklinde geçmiyor bu görüşmeler edindiğim bilgilere göre. AKP’nin yerel seçim destek modellerine HEDEP’liler; siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan’a tecritin kaldırılması gibi somut taleplerle karşılık veriyorlar."

Bozkurt, yazısında şunları kaydetti:

"HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yerel seçimlere yönelik olası ittifakların mümkün olduğunu ama açık yapılması gerektiğini savunurken bu görüşmelerde özellikle CHP’nin kazandığı seçim çevrelerinde güçlü adaylarla çıkılması konuşuluyor. AKP ile HEDEP arasında var olan bu görüşmeler “partileri ayrı 2 eski dostun sohbetleri” muamelesi görse de bu görüşmelerde elde edilen bilgilerin iletildikleri yerler parti yönetimleri. Alınan yanıtlar da aynı yöntemle paylaşılıyor. Dolaylı bir diyalog söz konusu yani."