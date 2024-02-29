Gazeteci Sedat Yılmaz beraat etti

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak “örgüt üyeliği” ve “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla tutuklanan, 14 Şubat'ta tahliye edilen Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Yılmaz'ın beraatına karar verdi, yurtdışı yasağını da kaldırdı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan ve 14 Şubat 2024'te tahliye edilen Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz beraat etti.

MA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Nisan ayında Diyarbakır’da gözaltına alınan ve 3 Mayıs’ta “örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Yılmaz ile avukatları hazır bulundu. Çok sayıda meslek örgütü temsilcisi de duruşmayı izledi.

TANIK İFADESİ ÇELİŞKİLİ

Savcı, Yılmaz hakkında ceza talebinde bulundu. Yılmaz, haber takibi için Suruç ve Kandil'de bulunmasının suçlama konusu yapıldığına işaret etti. Yılmaz, yaptığı haberleri mahkemeye sundu. Tanık ifadesinin birbiriyle çelişkili olduğunu söyleyen Yılmaz, beraatını istedi.

Yılmaz'ın avukatı Şule Recepoğlu, soruşturmanın eksik araştırmayla açıldığını ve sonrasında ise geçmişe dönük araştırmalarla güçlendirilmeye çalışıldığını söyledi. Recepoğlu, HTS kayıtları, otel konaklama kayıtları, gazetecilik faaliyetlerinin de dosyaya eklenerek iddiaların güçlendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Yılmaz'ın avukatı Veysel Ok, iddia makamının suçlama olarak sunduğu delillerin Yılmaz'ın gazeteci olduğunu kanıtladığını dile getirdi. Avukat Resul Temur, gizli tanık beyanlarının hükme esas alınmayacağını belirtti.

Mahkeme, Yılmaz hakkında beraat kararı verdi. Yılmaz hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı