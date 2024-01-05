Gazeteci Seyhan Avşar: 'Polisler kapımda'

Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.

Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.

TALİMATI AKIN GÜRLEK VERMİŞ

Daha sonra bir ileti daha paylaşan Avşar, şunları kaydetti: "Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Seyhan Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

İLGİLİ HABERİN KONUSU

Halktv.com.tr dün uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Felçli' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın o dönem cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını yazmıştı.