Gazeteci Sinan Aygül’e saldıran biri polis 2 korumaya tahliye

Bitlis Tatvan'da gazeteci Sinan Aygül’e saldıran belediye başkanının 2 koruması hakkında tahliye kararı çıktı. Kararın ardından konuşan Aygül, "Artık kimsenin can güvenliği yok" dedi.

Gazeteci Sinan Aygül‘e saldırıdan tutuklanan AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumaları ilk duruşmadan tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmaya çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, gazeteci ve avukat katıldı. Sanıklar Kaplan ve Baysalı tutuldukları Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Aygül ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Aygül’ün kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğini, Aygül’ün kendilerine saldırdığını iddia etti.

'BELEDİYE BAŞKANININ RANT ÇETESİ YAPTI’

Daha sonra söz alan Aygül ise, “Ben nedamet göstermesi gereken birilerini bekliyordum ama karşımda sırıtan iki insan görüyorum. Ben uzun süredir diş tedavisi görüyorum. Olay günü de diş randevusu için kliniğe gittim. Klinikten çıktığımda arabada ikisiyle göz göze geldim. Beni tanımadıklarını söylüyorlar ama ben belediye başkanı ile görüşmeye gittiğimde veya başkan beni ziyaret ettiğinde başkanın çantasını suyunu tutan insanlar bunlar. Beni tanımıyor olmaları mümkün değil. Onlara küfrettiğimi söylüyorlar ama ben dişçiden çıktığım için ağzım hem anestezi etkisizdeydi hem de tamponlar vardı. Bırakın küfretmeyi, konuşacak durumum yoktu. Zaten ilk saldırıdan sonra boynumu sıkıp, ‘Geylani hakkında yazanın sonu bu olacak’ dedi. Polis memuru Kaplan'ın, yaklaşanlara ‘ben polisim kimse yaklaşmasın’ dediğini ben duydum. Tatvan Belediye Başkanı olan Mehmet Emin Geylani ve etrafındaki rant çetesi benim yazdıklarımdan dolayı rahatsız olduğu için bu saldırı oldukça planlıydı ve azmettiricisi belediye başkanının kendisidir" dedi.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Avukatların savunmalarının ardından karar veren mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı bulunan suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması, nedeniyle iki sanığın tahliyesine karar verdi.

‘ARTIK CAN GÜVENLİĞİM YOK’

Duruşma sonrası açıklama yapan Aygül, artık kimsenin can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, “Kamu vicdanı bu kararla altüst olmuştur. Benim artık söyleyecek bir şeyim yok. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.