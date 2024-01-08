Gazeteci Sinem Nazlı Demir'in kitabı 'Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı' çıktı

Gazeteci Sinem Nazlı Demir'in 'Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı' kitabı, A7 Kitap Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. Demir kitabında, 29 kadının zorlu hayat mücadelesini ele alıyor.

Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet alanında çalışan gazeteci Sinem Nazlı Demir’in, 29 kadının yaşam koşullarını ele aldığı kitabı ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’ isimli kitabı, A7 Kitap Yayıncılık’tan çıktı. Demir kitabını, şiddet ve istismara maruz kalmış bütün kadınlara ithafen yazdığını söyledi.

Demir, 29 kadının istismar ve şiddetle geçen yaşamını kaleme alırken onlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Demir kitabını şu sözlerle anlattı:

"Bu kitap, şiddete maruz kaldığı şartlar altında hapsedilmiş, hak ihlaline maruz bırakılmış ve yaşamdan zorla koparılmış tüm kadınlara ithafen yazılmıştır. Kimse unutmasın yaşananları. Birimiz unutursa, diğeri hatırlatsın…"

SİNEM NAZLI DEMİR KİMDİR?

Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan ve kadın ile çocuklara yönelik şiddet ve istismar üzerine yoğunlaşan Sinem Nazlı Demir, ardından ANKA Haber Ajansı’nda adliye muhabirliği yaptı. Demir daha sonra da Artı TV’de kadın hakları muhabirliği yaptı.

19 yaşındayken ‘Farkına Var’ isimli derneğin kuruculuğunu yapan Demir, cezaevlerinde çocuklara yönelik çalışmalarda da bulundu.