Gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan, daha sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkındaki iddianame tamamlandı. Şardan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak 2 Kasım'da tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkındaki iddianame tamamlandı.

Yazarı olduğu T24'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şardan hakkında, dezenformasyon düzenlemesi kapsamında yer alan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, yazısında İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın dahi HSK’ya mektup yazarak adliyelerdeki rüşvet yolsuzluk iddialarını bildirdiğini anlatarak, diğer iddiaları gündeme getiren Şardan’ın halkı yanıltmaya çalıştığı öne sürüldü.

6 sayfalık iddianamede, söz konusu yazı nedeniyle resen soruşturma başlatılarak, Şardan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı ve cep telefonu ile dijital materyallerine el konulduğu belirtildi.



MİT'E RAPOR SORULDU

İddianamede, soruşturma kapsamında MİT’e müzekkere yazılarak söz konusu yazı içeriğinde bahsedilen raporun olup olmadığının sorulduğu, MİT’in de 17 Kasım tarihinde verdiği cevabında, “teşkilatları tarafından hazırlanmış bir rapora rastlanılmadığının belirtildiği” kaydedildi.

Şardan hakkında toplam 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.