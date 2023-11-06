Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, tahliye edildi.

Gazeteci Tolga Şardan'ın, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına ilişkin itiraz edildi.

Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde, Şardan’ın 1 Kasım’da tamamen haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi.

Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasının ardından yapılan itiraz üzerine, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Şardan'ın avukatlarının, tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, Şardan'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Hakimlik ayrıca Şardan hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.