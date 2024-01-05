Gazeteci Tülay Dağaşan, boşandığı erkek tarafından katledildi

Gazeteci Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali'nin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan erkeği yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Batı Yakası Televizyonu'nda çalışan gazeteci Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından silahla vurularak katledildi.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan üçünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağaşan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Karaali’nin Tülay Dağaşan’ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tülay Dağaşan’dan Darıca’da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ FESHEDEN İKTİDAR BU TABLONUN BAŞ SORUMLUSUDUR'



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini belirtti.

Bıyık, "Darıca’mızda görev yapan basın mensubu Tülay kardeşimizin erkek şiddeti sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyor, hayatını kaybeden Tülay Dağaşan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini hatırlatan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldız, "Kentimizde basın emekçisi olarak görev yapan Tülay Dağaşan, eski eşi tarafından Darıca'da bulunan evinin önünde vahşice katledildi! Kadın cinayetlerini görmezden gelerek İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden iktidar bu acı tablonun baş sorumlusudur! Genç yaşında hayattan koparılan değerli hemşehrimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere basın camiasına sabırlar diliyorum" açıklamasını yaptı.