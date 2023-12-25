Gazeteci ve akademisyen Semra Somersan hayatını kaybetti

Akademisyen, gazeteci ve yazar Semra Somersan yaşamını yitirdi.

Somersan’ın vefat haberini Barış Akademisyenleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda, “'Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında' diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar #SemraSomersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik" denildi.

Somersan aynı zamanda Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine de imza atmıştı.

“Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında” diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar #SemraSomersan ’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik. Sevgi dolu kararlılığını mücadelemizde yaşatacağız. pic.twitter.com/x1ADfSkZ3W

SEMRA SOMERSAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdikten sonra Fulbright bursu ile ABD’ye giden Semre Somersan, The Ohio State Üniversitesi’nde 1976 yılında Antropoloji bölümünden yüksek lisans, 1981'de ise doktora derecesi aldı. ABD’de iki yıl misafir öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1983 yılında Türkiye’ye döndü.

Somersan, Türkiye'ye döndükten sonra ilk olarak Nokta Dergisi, ardından Cumhuriyet Gazetesi'nde araştırmacı gazeteci olarak çalıştı. Bu dönemde, biri Nokta Dergisi'nde, Amerika’da yasaklı kimyasal maddelerin Türkiye’de insanlar üzerinde ilaç olarak denenmesi ile ilgili ortak çalışması, diğeri de Cumhuriyet Gazetesi'nde, Türkiye’ye zehirli atık ithali ile ilgili araştırmacı gazeteciliği nedeniyle iki ulusal gazetecilik ödülü aldı.

Özgür Gündem gazetesinde haber müdürü olarak çalışan ve Demokrat Dergisi'nde yazıları yayımlanan Somersan, 10 yılı aşan gazetecilik dönemi sonrası, 2000 yılında üniversiteye girdi.

Somersan'ın kiptalarının yanı sıra pek çok dergi ve gazetede yayımlanmış makaleleri de bulunuyor. Semra Somersan son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiydi.