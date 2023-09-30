Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ için buluştu: 4 Ekim'deki duruşmaya çağrı yapıldı

Cezaevinde bulunan BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kitaplarının imzalanması için düzenlenen etkinliğe çok sayıda yazar ve gazeteci katıldı. Etkinlikte gazeteci ve yazarlar Yanardağ'ın 4 Ekim'de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan duruşmasına dayanışma çağrısında bulundu.

Güncel 30.09.2023 17:32 Giriş: 30.09.2023 17:32

Güncelleme: 30.09.2023 17:34 Kaynak: Haber Merkezi

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