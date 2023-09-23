Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluşuyor

Cazeevinde bulunan BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kitapları için imza günü düzenlenecek. “Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi”nin 30 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00’de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenleyeceği etkinliğe çok sayıda gazeteci ve yazar katılacak.

Gazeteci, yazar, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ, 27 Haziran 2023 tarihinden bu yana haksız, hukuksuz bir biçimde tutuklu.

Kendi tutuklanmasını “Mevcut hukuk, suçun işlenip işlenmediğine bakmıyor, kendisine muhalif olana, tehdit olarak gördüğü kişilere yöneliyor. Suç bulamaz ise icat ediyor” diye ifade eden Merdan Yanardağ 4 Ekim 2023 Çarşamba günü mahkemeye çıkacak.

Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına başından itibaren itiraz eden ve serbest bırakılmasını isteyen birçok yazar ve gazeteci hem bu hukuksuzluğa ve 4 Ekim Çarşamba günü yapılacak duruşmaya dikkat çekmek, hem de dayanışmak için 30 Eylül 2023 Cumartesi günü bir araya gelerek onun kitaplarını imzalayacaklar.

“Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi”nin düzenlediği etkinliğe BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın'ın yanı sıra Adnan Özyalçıner, Ayşen Şahin, Barış Terkoğlu, Ceyda Karan, Esra Alkan, İsmail Saymaz, Miyase İlknur, Murat Taylan, Musa Ağacık, Mustafa Köz, Namık Koçak, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Timur Soykan ve Zafer Arapkirli katılacak.

Kitap gelirlerinin TELE1’e aktarılacağı etkinlik 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’de Beyoğlu İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı No:163 Kat:1’deki Yüksek Ticaret Marmara Lokali’nde, yapılacak.

Önce 30 Eylül’de saat 14.00’de Beyoğlu’nda sonra da 4 Ekim’de saat 10.30’de Çağlayan Adliyesi önünde buluşalım!

Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi

İletişim: yanardagaozgurlukplatformu@gmail.com