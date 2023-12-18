Gazeteci Yaman Kaya'ya saldırı soruşturması: Dosyadan imar yolsuzluğu çıktı

Bursa'da gazeteci Yaman Kaya'ya yönelik saldırının soruşturmasında tanıklar, Yaman'ın yazısında geçen imar yolsuzlukları ile ilgili bilgi verdi.

Bursa’da gazeteci Yaman Kaya’ya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada imar yolsuzluğu iddiaları yer aldı.

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre emlak işi yapan tanıklar, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli Z.B.’nin Kaya’nın yazılarında geçen Nilüfer ilçesi Kayapa bölgesinde 25 dairelik imar izinlerini ilçe belediyesiyle anlaşarak 35 daireye çıkarttığını anlattı.

Z.B.’nin müteahhit ve belediye arasındaki aracılığından aldığı komisyon soruşturma dosyasına yansıdı.

"BELEDİYE İLE ARAMIZDA ARACILIK YAPAR"

Olaya ilişkin hazırlanan emniyet dosyasında, gazeteci Kaya’nın imar konusundaki yazılarında geçen bölgelerde sanıklardan Z.B.’nin bir inşaata aracılık yaptığı yer alıyor.

Z.B.’nin olay günü görüştüğü tanıklardan gayrimenkul işiyle uğraşan H.K. ve Ö.S., ifadelerinde sanığın Nilüfer ilçesinde müteahhitler ve belediye arasında aracılık yaparak komisyon aldığını anlatıyor.

Emlak alım satım işi yapan Ö.S. ifadesinde Z.B.’yi 2 yıldır tanıdığını ve olay günü H.K. ile birlikte Tuna Caddesi'nde bulunan bir pastanede sanık ile 800 bin liralık imar işi için görüştüklerini belirtiyor. İfadesinde, “Z.B. bizim kat karşılığı ya da kentsel dönüşüme girecek dairelerin emsal karşılığını alabilmek için Nilüfer Belediyesi ile bizim aramızda aracılık yapar” diyen Ö.S. daire sayısının arttırılması için Z.B’nin belediye kısmında yardımcı olduğunu ve belediye başkanını tanığı için işleri çözdüğünü belirtiyor.

İMAR İZNİ 25 DAİREYKEN 35 DAİREYE ÇIKARTTIRDI

6 ay önce bir arkadaşının Nilüfer ilçesi Kayapa bölgesinde boş bir arsada inşaat yapacağını öğrendiğini söyleyen Ö.S., daire sayısını 25’den 35’e çıkartmak için Z.B’nin Nilüfer Belediyesi ile görüştüğünü, “Bu inşaat alanına 35 daire civarında emsal göstererek artırım yapıldı. Bu işi Z.B. isimli arkadaşım halletti” ifadeleriyle anlatıyor.

Tanık olarak dinlenen H.K, Z.B’yi bir yıldır tanıdığını, olay günü Kayapa bölgesinde yapılan inşaattan dolayı alacakları olan komisyon paylaşımı konusunda sanık ile görüştüklerini söylüyor. H.K, ifadesinde, komisyon olarak alınan dairenin kendilerinde bulunan hakkını 800 bin lira karşılığında Z.B.’ye devrettiklerini anlatıyor.

"TUTUKLU SANIĞIN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILMALI"

Bursa’nın birçok ilçesindeki imar yolsuzluğuna yazılarında değindiğini belirten Yaman Kaya ise “Tanıkların ifadesinde yer alan imar yolsuzluklarını yaklaşık iki senedir yazıyorum. Ö.S’nin dosyadaki ifadesi bir imar yolsuzluğunun açık itirafıdır. Hangi bağlantılarla 25 dairenin 35 daire yapılarak imar yolsuzluğu suçu işlendiği, bu suça kimlerin karıştığı aydınlatılmalıdır. Z.B.’nin belediye ile hangi işleri çözdüğü araştırılmalıdır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da yayın yapan Başka Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, 13 Kasım Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet (FSM) bulvarında bulunan iş yerinde çıktığı 18.00 saatlerinde arabasıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan şüpheli Z.B. ve S.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘ev hapsi’ ile önce serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan Bursa Nöbetçi 3. Asliye Ceza Mahkemesince 22 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Emniyet ve nöbetçi hakimlikçe alınan ifadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini kabul etmeyen zanlılar, güvenlik kamerası kayıtları ve canlı görgü tanıklarının ifadeleri dikkate alınarak tutuklanmıştı.