“Gazeteci Yaşar Kemal” söyleşisi bu hafta Loca’da

Buse İlkin YERLİ

Yaşar Kemal Vakfı, Darüşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen “Gazeteci Yaşar Kemal” başlıklı söyleşi 28 Şubat saat 17:00’de Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da gerçekleşecek.

Söyleşide iletişimbilimci ve akademisyen Prof. Dr. Yasemin Giritli, gazeteci-yazar Vahap Munyar ve gazeteci-yazar Derya Sazak Yaşar Kemal’in gazeteciliğini çeşitli açılardan ele alacaklar. Söyleşinin moderatörlüğünü yazar ve eleştirmen Feridun Andaç yapacak.

‘BAL GİBİ DE EDEBİYAT’

“Bugün dünya gazeteciliğinin iki dayanağı var: Biri haber, diğeri röportaj. Haber nedir? Bir kabuk, gerçeğin bir gölgesi. Oysa, röportaj, derinliğine varmaktır gerçeğin.”

Yaşar Kemal

Yaşar Kemal şiir, öykü, roman, anı, deneme, oyun, fıkra, makale ve senaryonun yanı sıra köşe yazarlığı ve röportajlarıyla da bilinir. 1950’lerde başladığı ve uzun yıllar sürdürdüğü röportaj yazarlığı Yaşar Kemal için bir yan uğraş değildi, röportajı “bal gibi de edebiyat” olarak tanımlıyor, “İnce Memed neyse röportajlarım odur” diyordu. 1952’deki Erzurum depremi sonrasında Hasankale’de yaşananları aktaran, Van'daki Esrük dağı eteklerinde mağaralarda yaşayan insanları anlatan, yirmi beş gün aralarında yaşadığı kaçakçıların hayatlarına okuru dahil eden röportajları hem has bir gazetecinin gözüpekliği, gözlemciliği ve merakıyla hem usta bir edebiyatçının ifade ve üslup incelikleriyle kotarılmıştır.

"Röportaj Yazarlığında 60 Yıl" adlıyla 2011'de Yapı Kredi Yayınları tarafından kitaplaştırılan bu röportajlar iletişim fakültelerinde ders olarak anlatılıyor.