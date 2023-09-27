Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz'un cenaze töreni programı belli oldu

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz'un cenaze programı belli oldu. Topuz, yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenden sonra Teşvikiye Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar Hıfzı Topuz'un cenaze programı belli oldu.

Topuz'un cenazesi, 28 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenden sonra Teşvikiye Camisi’ne getirilecek. Topuz, burada gerçekleştirilecek cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

ÖNEMLİ DUYURU TGC Önceki Onur Kurulu Başkanımız Hıfzı Topuz'un cenazesi 28 Eylül 2023 Perşembe günü, saat 11.00'de, İBB Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenden sonra Teşvikiye Camisi’ne getirilecek. Öğle namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek. pic.twitter.com/N1eNZIuw6U — TGC (@TGCTr) September 27, 2023

HIFZI TOPUZ KİMDİR?

İstanbul'da 1923'te dünyaya gelen Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1947-58 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı, İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanlığı’nı yaptı. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (1957-59) ve yine Strasbourg Hukuk Fakültesi'nde gazetecilik doktorası yaptı (1960). Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde, İletişim Sektöründe Özgür Haber Dolaşımı Şefi olarak çalıştı (1959-1983). Uluslararası gazeteci örgütleri arasında işbirliği, basın ahlakı ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti, Afrika ülkelerinde, Hindistan'da, Filipinler'de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi. Kara Afrika'da Kırsal basın projesini oluşturdu.

Anadolu, İstanbul ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültelerinde Basın, Radyo ve TV Tarihi, Uluslararası İletişim ve Siyasal İletişim dersleri verdi. TRT'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı (1974-75). 1993'te BRT İstanbul Radyo ve Televizyon Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı. 1986'da İletişim Araştırmaları Derneği’ni (İLAD) kurdu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda iletişim Komitesi Başkanlığında bulundu. 1997'de İzmir’de Birinci Ulusal Kültür Kongresini, 1998'de de İstanbul'da Kültür Politikaları Sempozyumu'nu düzenledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. TGC Balotaj Kurulu’nda çalıştı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. 1998 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü, 2003 yılında TGC Basın Özgürlüğü Ödülü’nü, 2020 yılında Nazım Hikmet Dostluk Ödülü’nü aldı. İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Çeşitli gazetelerde çalışan Topuz, çok sayıda kitaba imza attı.

Topuz'un kaleme aldığı romanlar şöyle:

"Meyyale", "Taif'te Ölüm", "Paris'te Son Osmanlılar", "Gazi ve Fikriye", "Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü", "Devrim Yılları", "Tavcan", "Özgürlüğe Kurşun", "Kara Çığlık", "Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl", "Hava Kurşun Gibi Ağır" Nazım Romanı, "Elbet Sabah Olacaktır" Tevfik Fikret Romanı, "Vatanı Sattık Bir Pula" Namık Kemal Romanı, "Çılgın ve Özgür" Neyzen Tevfik Romanı, Şanlı Kanlı Yıllar", "Nevbahar", "Paris Sürgünü."

İnceleme ve araştırma eserleri:

"Fransa'da Gazetecilerin Statüsü ve Asgari Ücret", "Information Internationale dans la Presse Turque", "Basın Sözlüğü", "Kara Afrika", "100 Soruda Basın Tarihi", "Seçim Savaşları", "Uluslararası İletişim", "İletişimde Karikatür ve Toplum", "Lumumba", "Kara Afrika'da İletişim", "Basında Tekelleşmeler", "Yarının Radyo TV Düzeni", "Türkiye'de Seçim Kampanyaları", "Siyasal Reklamcılık", "Kara Afrika Sanatı", "Hoşgörü", "Başlangıcından Bugüne Kadar Dünya Karikatürü", "Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları", "Türk Basın Tarihi", "Büyülü Afrika."

Anı türünde kaleme aldığı eserler ise şunlar:

"Konuklar Geçiyor", "Parisli Yıllar", "Eski Dostlar", "Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris", "Fikret Mualla", "Başın Öne Eğilmesin", "Paris 68, Bir Devrim Denemesi", "Nişantaşı Anıları", "Bana Atatürk'ü Anlattılar", "Gülümseyen Anılar", "Ardından Yıllar Geçti", "Paris'te Bir Türk Ressamı, Fikret Mualla", "Atatürk Sesleniyor", "Bir Zamanlar Nişantaşı'nda", "Anı ve Mektuplarla Melih Cevdet Anday."