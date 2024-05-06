Gazeteci Zafer Arapkirli’den Sözcü’ye tepki: Gazeteci, ‘devlet ağzı’ ile haber yapmaz!

İstanbul Saraçhane’deki 1 Mayıs eyleminde Anayasa, yasalar ve AYM kararını tanımayan polise karşı direnme haklarını kullanan yurttaşları “Polise saldırdılar” ifadeleriyle hedef alan Sözcü gazetesine tepki gösteren gazeteci Zafer Arapkirli, “Gazeteci, ‘devlet ağzı’ ile haber yapmaz” dedi.

Gazeteci Zafer Arapkirli, İstanbul’daki 1 Mayıs eyleminde polisin kanun tanımaz tavrına direnen 38 kişinin tutuklanmasını “Polise saldıranlar tutuklandı” başlığı ile haberleştiren Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yapılmak istenen 1 Mayıs mitingi, Anayasa Mahkemesi’nin açık hak ihlali kararına ve kanunlara rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmişti. Saraçhane’de buluşan toplumsal muhalefet güçleri, Bozdoğan Kemeri önünde oluşturulmuş polis barikatına karşı Anayasal haklarını savunmuş ve bu kanun tanımaz tavra karşı direnmişti. 1 Mayıs eyleminin ardından gözaltına alınanlardan 38 kişi tutuklanmıştı.

Sözcü gazetesi, bugünkü nüshasında söz konusu gelişmeyi, “Saraçhane’de polise saldıran 38 kişi tutuklandı” başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde İçişleri Bakanlığı’nın açık biçimde suç içeren engellemesi hakkında tek kelime edilmedi.

Gazeteci ve BirGün yazarı Zafer Arapkirli, X hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü’nün ilgili haberine tepki gösterdi.

“Gazeteci, ‘devlet ağzı’ ile haber yapmaz. Haberin namusu diye bir şey vardır” diyen Arapkirli, “Mevcut Anayasa’ya, yasalara ve AYM kararına aykırı olarak kurulan barikatı zorlayan yurttaşa ‘polise saldırdılar’ suçlaması yöneltmek, ‘polis-savcı ağzı’dır. Haberciye yakışmaz” ifadelerini kullandı.