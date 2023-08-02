Gazeteciler güvende hissetmiyor

HABER MERKEZİ

MLSA’nın, ‘Türkiye’de gazetecilik’ üzerine hazırladığı rapor gazetecilerin yüzde 70,2’sinin 'gözaltına alınma ya da tutuklanma ihtimali' endişesiyle çalıştığını ortaya koydu.



Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), “Türkiye’de Gazetecilik: Güvende Hissetmiyorum” başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

MLSA Türkiye'de çalışan gazetecilerin maruz kaldığı şiddet içerikli tehditlerin türü ve boyutu hakkında bilgi edinmek amacıyla 57 gazeteciyle yaptığı anket sonucunda elde edilen bulguların raporunu İstanbul Postane Galata'da düzenlediği etkinlikte açıkladı. MLSA Eş Direktörleri Veysel Ok ve Barış Altıntaş, gazeteci meslek örgütleri, hak kuruluşlarının yöneticileri yanı sıra çok sayıda gazeteci de etkinliğe katıldı. Raporda gazetecilerin çalışırken yaşadığı endişelerin altı çizildi. Raporda her 10 gazeteciden dokuzunun kendisini güvende hissetmediği ortaya çıkarken, gazetecilerin yüzde 70,2’sini 'gözaltına alınma ya da tutuklanma ihtimali' endişesiyle çalıştığı belirtildi. Raporda ayrıca “Gazetecilerin büyük çoğunluğu azdıkları ya da takip ettikleri haberler nedeniyle kolluk şiddetine uğruyor ya da devlet otoritelerinin sayfalarına etiketlenerek hedef gösteriliyor” denildi.