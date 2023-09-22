Gazeteciler İzmir’de buluşuyor

İzmir Seferihisar’da “Yol arıyoruz” temasıyla düzenlenen Basın Kampı’na 100’e yakın gazeteci katılacak ve dört gün boyunca etkinlikler gerçekleştirilecek.

BİRGÜN EGE

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nin (BAMAD), İzmir Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde “Yol arıyoruz” temasıyla düzenlediği 1. İzmir Basın Kampı 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılıyor. İsmail Küçükkaya, Özlem Gürses ve Nihat Sırdar gibi birçok ünlü gazeteci ile medya alanında örgütlü kurumların temsilcilerini, çok sayıda akademisyen ve gazeteciyi bir araya getiren buluşmaya, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere pek çok kentten gazeteciler katılıyor.

Buluşma kapsamında söyleşiler, forumlar, atölyeler ve kültürel etkinliklerin yanı sıra bazı televizyon kanalları canlı yayınlar da gerçekleştirecek. Basın Kampı’nın kapanışı ise radyocu Nihat Sırdar’ın katılımıyla Sığacık sahilde halka açık olarak yapılacak. Radyocu Nihat Sırdar, 90'lı yılların en sevilen şarkılarına nostaljik bir yolculuk yapmak isteyenlere Seferihisar sahilinde bir DJ Performansı sunacak.

Gazetecilik için bir “yol aramak” üzere BAMAD tarafından düzenlenen İzmir Basın Kampı, "İyi habercilik için yeni yolları, yeni biçimleri, yeni sesleri konuşacak, çözümleri birlikte yaratacağız. Basılı gazeteden yapay zekaya uzanan bir zenginlikte deneyimlerimizi paylayacağız" sözleriyle tanıtılıyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Basın özgürlüğü için Seferihisar’da bir araya gelinecek olması fikrinin kendilerini çok heyecanlandırdığını” belirterek, Basın Kampı ile ilgili şunları söyledi: “Basın özgür olmadan, hiçbirimiz özgür olamayız. Böyle bir arayışın ev sahibi olmaktan çok mutluyuz. İçeriğine, katılımcılara karışmıyoruz. BAMAD bizim ev sahipliğimizde özgür bir platform yaratıyor. Şimdiden fikrini ortaya koyacak olan tüm basın mensuplarının yüreğine sağlık diyorum. Dilerim bu kampı gelenekselleştiririz; beşincisi, onuncusu olur.”

BAMAD Genel Başkanı Ümit Kartal da, kampın Seferihisar’da yapılmasının simgesel önemine dikkat çekerek, Seferihisar’daki Teos kentinin antik çağda fikirleri yüzünden baskıya uğrayanların sığınma yeri olduğunu hatırlattı. Ana tema olarak “Yol arıyoruz” dediklerini ifade eden Kartal, kampta 4 gün boyunca özgür bir tartışma ortamı yaratılacağını ve ortak akıl ile yeni yollar, yeni fikirler ortaya konacağını vurguladı. Kampın bileşiminde gazeteciler, akademisyen ve kurum temsilcilerinin yer aldığını söyleyen Kartal, “Biz gazetecilik yapabilmek, özgürce gazetecilik yapabilmek için kendimize yolla arıyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız” dedi.

BASILI GAZETEDEN YAPAY ZEKAYA: SÖYLEŞİLER, FORUMLAR, ATÖLYELER...

4 gün sürecek olan Basın Kampı’nda 30’a yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Adasu Akın “Babıali Sofrası” etkinliğinde özel bir dinleti sunacak, stand-up sanatçısı Seda Cabi “Çok düzgün bir kız” performansını sergileyecek. Buluşma etkinlikleri çerçevesinde Gökmen Ulu’nun “Komünist Osman” belgeseli de Sığacık Kaleiçi’nde halka açık olarak gösterilecek. İzmir, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Trabzon, Artvin, Tekirdağ ve daha pek çok kentten gazetecilerin katılacağı Basın Kampı’nda, onlarca medya kurumundan 100’e yakın gazeteci bir araya gelecek.

Kampa katılacak kurum temsilcileri arasında Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Çağdaş Gazeteciler Derneği İzmir Temsilcisi Mustafa Akbaş, TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Meltem Karakaş yer alırken, çok sayıda uzman akademisyen ve gazeteci de kamptaki etkinliklerde yerini alacak. Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya ve medyanın duayen isimlerinden Prof. Haluk Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladıkları özel bir söyleşi formu ile kampta olacak.

Etkinliklerin büyük çoğunluğunun etkileşimli olarak gerçekleşeceği buluşmada forumlar özel bir önem taşıyor. “Yerel Medya İçin Alternatif Deneyimler”, “Medya ve Örgütlenme”, “Yerelden Ulusala, Ulusaldan Yerele Öneriler”, “Ne İzliyoruz, Ne Dinliyoruz, Ne Okuyoruz?”, “Gazeteler Neden Okunmuyor?”, “Sosyal Medya Bataklık Mı, Uçsuz Bucaksız Derya Mı?”, “Kadın Gazeteciler Buluşması” gibi başlıklarla pek çok forum düzenlenecek. Forumlara Türkiye Gazeteciler Sendikası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Basın Konseyi gibi kurumlardan temsilciler katılacak, yerel ve ulusal medyadan gazeteciler forumlarda konuşmalar yapacak. Prof. Dr. Haluk Şahin, Prof. Dr. Erkan Saka ve Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun özel söyleşi ve atölyelerle katılacağı kampta medyanın geleceği ve olanaklar ile ilgili önemli tartışmalar da yürütülecek.

GECE SOHBETLERİ VE CANLI YAYINLAR

Basın Kampı’nda “Gece Kahvesi Sohbetleri”yle deneyim aktarımları ve özel sohbetler de gerçekleştirilecek. Kazım Kızıl, “Toplumsal Mücadeleler, Video Haberciliği ve Belgeselcilik” üzerine konuşacak, Barış İnce “Gazetecilik ve Edebiyat”, Gökmen Ulu “Gazeteciler ve Cezaevi: Silivri Soğuk Mu?” başlıklı sohbetler düzenleyecek.

Deutsche Welle’den Elif Yalaz ve Artı TV’den Onur Öncü, Mustafa Kara moderatörlüğünde Almanya’da gazeteci olmayı anlatacak. Ayrıca Ekoloji gazetecileri Eren Dağıstanlı, Oben Ulu, Özer Akdemir ve Filiz Yavuz’un katılımıyla “Doğa Talanı ve Aktivist Gazetecilik” tartışılacak. Levent Özen ve Murat Atilla “Yeni Dönem Mevzuatları ve Yerel Medyada Dijitalleşme”yi anlatacak. Datça Belediyesi’nden Sosyal Medya Uzmanı Osman Akın’ın gündeminde ise “Yapay Zeka” var. Can Ertuna ise “Çatışma Bölgelerinde Gazetecilik” üzerine konuşacak.

Tele 1, Artı TV, Bir TV, Can Radyo, KRT TV ve bir çok sosyal medya hesabı kamptan yayınlar gerçekleştirecek, kampta programlar çekecek. Tele 1 Televizyonu’nun kamptan yapacağı özel canlı yayınlar arasında Namık Koçak’ın “Forum Haftasonu” programı da bulunuyor.

KAPANIŞ KONSERİ, ÖDÜLLER VE SONUÇ BİLDİRGESİ

Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliği, Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) tarafından düzenlenen 1. İzmir Basın Kampı çok özel bir kapanış gecesiyle veda edecek. Özlem Gürses ve Çelik Özdemir’in sunacağı kapanış etkinliğinde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve BAMAD Genel Başkanı Ümit Kartal’ın konuşmalarının ardından Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları ödülleri sahiplerini bulacak. Bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’a, Medya Araştırmaları Ödülü ise Haluk Şahin ve Tolga Çevikel’e verilecek. Kapanış etkinliğinde Doç. Dr. Ceren Sözeri, Hakkı Özdal ve Murat Atilla tarafından kaleme alınan, 1. Basın Kampı Ortak Deklarasyonu da okunacak. 1 Ekim Pazar günü saat 21.00’de başlayacak kapanış konserinde, radyocu Nihat Sırdar, “90’lar Kafası” adıyla bir DJ Performansı sergileyecek. Akarca Plajı Futbol Sahası’ndaki konser halkın katılımına açık olacak.