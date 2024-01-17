Gazeteciler Kınacı ve Yılmaz için ceza talebi

Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları ile gündeme gelen rüşvet ve yolsuzlukla ilgili haberleri nedeniyle yargılanan Evrensel gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ve İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz için mütalaasını sunan savcı, ceza istedi.

Kınacı ve Yılmaz’ın "hakaret" ile "iftira" suçlamasına dair açılan davanın 3’üncü duruşması İstanbul Adliyesi 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Kınacı, Yılmaz ve avukatları Devrim Avcı Özkurt katılım gösterirken, Kınacı ve Yılmaz hakkında müşteki olan Serhat Albayrak’ın avukatları hazır bulundu.

Görülen duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, mütalaasında “Derin Sessizlik” ve “Saraya Dayanan Peker İfşaları ‘Cesur Savcı’ ile Temizlenemez” başlıklı haberlerin “iftira barındırdığını” öne sürerek, Kınacı ve Yılmaz’ın “iftira” suçlamasıyla ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan Avukat Devrim Avcı Özkurt, mütalaaya karşı beyanda bulunmak ve delilleri sunmak için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, Özkurt’un mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı 19 Mart tarihine erteledi.