Gazetecilerden 42 yıl sonra grev

Portekiz’de gazeteciler, 40 yılı aşkın süredir ilk kez daha iyi çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesi için ülke çapında greve gitti. Emek örgütlerinin desteklediği grev kapsamında birçok şehirde eylemler düzenlendi.

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Portekiz’de gazeteciler, kötüleşen çalışma koşulları ve düşük maaşlara karşı 42 yıl aradan sonra ilk kez ülke çapında bir günlük greve gitti.

Portekiz’in önde gelen medya grubu Global Media Group (GMG), bu hafta “karmaşık mali durum” nedeniyle 10’u gazeteci olmak üzere 20 çalışanı hedef alan bir işten çıkarma planını duyurdu. Planın duyurulmasının üzerine Portekiz Gazeteciler Sendikası’nın (SinJor) çağrısıyla ülke çapında gazeteciler 24 saatlik greve gitti. Greve diğer gazeteci sendikaları ve dernekleri de destek verdi.

SinJor’dan yapılan çağrıda, “İş güvencesizliği ve düşük maaşların vatandaşların bilgi edinme hakkına engel oluşturduğu” belirtildi. Sendika, genel ücret artışları, istikrarlı iş sözleşmeleri, yeterli fazla mesai ücreti, geceleri ve hafta sonları çalışma karşılığı tazminatın yanı sıra, gazeteciliği kamu yararına yapılabilmesi için devletten destek talep ediyor.

GÜVENCE VURGUSU

Sendika konuya ilişkin yaptığı açıklamada GMG satılması sonrası işten çıkarmaları hatırlatarak "Ortalamadan biraz daha fazla kazanıyorlar diye onlarca yıllık editoryal deneyime sahip kişilerin işten çıkarılması kabul edilemez. Foto muhabirlerinin kendi ekipmanlarının parasını ödemeleri kabul edilemez. Kameramanları ve görüntü editörlerini sonsuza kadar serbest çalışma şartlarına mahkum etmek kabul edilemez. Stajyerlerin ayda 150 avro alması kabul edilemez. Serbest çalışanların makale başına 20 avro alması kabul edilemez. Ülkenin yerel yönetim bölgelerinin yarısında yerel gazete olmaması kabul edilemez" dedi.

EMEKÇİLERE DESTEK

Sendika başkanı Luis Filipe Simoes de “Güvencesiz gazetecilik özgür gazetecilik değildir. Kaliteli gazetecilik olmadan demokrasi ayakta kalamaz” diye hükümete seslendi. Simoes, medyadaki güvencesizliğin diğer sektörlerin çoğundan çok daha yüksekte olduğunu buna karşın maaşların da giderek düştüğünü söyledi.

SinJor’un çağrısıyla Porto ve başkent Lizbon olmak üzere birçok kentte bir araya gelen basın emekçileri, gün boyunca protesto gösterileri düzenledi. Gazeteciler, enflasyonla başa çıkmak için ücret artışı ve giderek kötüleşen çalışma koşullarına ilişkin çalışma yasalarına uyum çağrısında bulundu.

SinJor’a göre 20’den fazla haber kaynağı grevlerden etkilenirken grevinden etkilenirken Lusa Haber Ajansı önceki gece yarısı haber akışını durdurdu.

Greve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Portekiz İşçi Genel Konfederasyonu (CGTP) ile birçok emek örgütünden destek geldi. IFJ’den yapılan açıklamada “kötü çalışma koşullarının bilgi kalitesini etkilediğine” dikkat çekilerek “Grevin gazeteciliğin kamu yararına olduğu konusunda kamuyu bilinçlendireceğini umuyoruz” denildi. CGTP’nin açıklamasında ise grevin, “büyük sermaye gruplarının hâkimiyeti ve sosyal iletişimin yoğunluğuyla karakterize edilen bir sektörde” gerçekleştiği belirtilerek dayanışma mesajı verildi. Portekiz’de gazeteciler en son 1982’de greve çıkmıştı.