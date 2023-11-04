Gazetecilerden tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek

CHP 38. Olağan Kurultayı’nı takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan’a destek olmak amaçlı kendisinin “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” sözlerinin yazılı olduğu kokartları yakalarına taktı. ÇGD Ankara Şubesi, X'ten gazetecileri paylaşarak "Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Şardn'ı derhal serbest bırakın” notunu düştü.

Güncel 04.11.2023 14:20 Giriş: 04.11.2023 14:20

Güncelleme: 04.11.2023 14:33 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: @cgdankara

CHP'nin genel başkanını seçeceği 38. Olağan Kurultayı’nı bugün Ankara Spor Salonu’nda takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a kendisinin sözleri ile destek mesajı verdi. Şardan'a dayanışma mesajı veren gazeteciler, yakalarına “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartlar taktı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi de, gazetecilerin fotoğraflarını sosyal medya platformu X'ten paylaştı. ÇGD'nin paylaşımına şu not düşüldü: "Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tolga Şardan'ı serbest bırakın.” Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz.



Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz.



Tolga Şardan'ı serbest bırakın! pic.twitter.com/s9VUCuqCuI — ÇGD Ankara Şubesi (@cgdankara) November 4, 2023