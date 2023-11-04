Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Gazetecilerden tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek

CHP 38. Olağan Kurultayı’nı takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan’a destek olmak amaçlı kendisinin “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” sözlerinin yazılı olduğu kokartları yakalarına taktı. ÇGD Ankara Şubesi, X'ten gazetecileri paylaşarak "Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Şardn'ı derhal serbest bırakın” notunu düştü.

Güncel
  • 04.11.2023 14:20
  • Giriş: 04.11.2023 14:20
  • Güncelleme: 04.11.2023 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Gazetecilerden tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek
Fotoğraf: @cgdankara

CHP'nin genel başkanını seçeceği 38. Olağan Kurultayı’nı bugün Ankara Spor Salonu’nda takip eden gazeteciler, tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a kendisinin sözleri ile destek mesajı verdi.

Şardan'a dayanışma mesajı veren gazeteciler, yakalarına “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartlar taktı. 

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi de, gazetecilerin fotoğraflarını sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

ÇGD'nin paylaşımına şu not düşüldü: "Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tolga Şardan'ı serbest bırakın.”

BirGün'e Abone Ol

 

 

 